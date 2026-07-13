Nieuwe Doom mogelijk in ontwikkeling

Het lijkt erop dat, ondanks de ontslagen bij ID Software, er nog steeds goed nieuws kan komen over een nieuwe Doom. Deze zou namelijk al in ontwikkeling zijn.

Volgens Tom Warren van The Verge: “Hoewel er veel mensen zijn ontslagen bij id Software, begrijp ik dat de veranderingen de ontwikkelaar niet hebben veranderd in een ondersteunende studio. In plaats daarvan bevinden ze zich nu in de beginfase van een nieuwe Doom-game.”

while the id layoffs have been deep, I understand the changes haven’t turned id into a support studio. Instead, they’re now in the early stages of a new Doom game https://t.co/6yhf5wA66U — Tom Warren (@tomwarren) July 11, 2026

Er ontstond bezorgdheid dat id Software zo sterk was uitgehold dat er geen nieuwe games meer van de studio zouden komen.

Deze vrees werd weggenomen toen bleek dat het team van id Software, na de ontslagen bij Xbox, veel groter was dan aanvankelijk gedacht. Er waren zorgen dat de recente Revelations DLC de laatste DOOM-content voor een tijdje zou zijn; gelukkig is dat niet het geval.