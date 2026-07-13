Sony voor de rechter gesleept door consumentenorganisatie

Onlangs werd bekend dat een Nederlandse consumentenorganisatie een omvangrijke rechtszaak tegen Sony heeft aangespannen.

De zaak sluit perfect aan op het recente besluit van de techgigant om vanaf januari 2028 geen fysieke schijven meer te produceren voor games die na januari 2028 uitkomen. Deze onthulling heeft de game-industrie in rep en roer gebracht.

Stichting Massaschade & Consument beweert de rechtszaak te hebben aangespannen namens maar liefst 1,7 miljoen Nederlandse PlayStation-gebruikers en eist een schadevergoeding van 457 miljoen dollar voor de exorbitante prijzen in de PlayStation Store. Mocht de zaak daadwerkelijk tot een overwinning leiden, dan zou dit niet de eerste keer zijn dat een dergelijke rechtszaak tegen Sony succesvol is.

De diskvrije toekomst helpt Sony niet

Een paar weken geleden kondigde Sony aan dat het geen disks meer zou drukken voor nieuwe PlayStation-games die na januari 2028 uitkomen, wat tot grote verontwaardiging leidde. Overal ter wereld werd PlayStation afgekeurd, abonnementen opgezegd en zelfs PlayStation 5-consoles in verpletteringsmachines gegooid.

Nu heeft een consumentenorganisatie een schokkende rechtszaak aangespannen tegen Sony, waarin wordt gesteld dat de winkelcommissie van het bedrijf de prijzen hoger dan ooit tevoren kan opdrijven, waarmee het thema monopolisering opnieuw ter sprake komt.

De rechtszaak, waar Stichting Massaschade & Consument iedereen bij wil betrekken, stelt eenvoudig:

“Je betaalt te veel voor PlayStation-games”

Het is belangrijk om te benadrukken dat de rechtszaak vorig jaar serieus van start ging, toen Stichting Massaschade & Consument Sony formeel voor de rechter dagvaardde. Dit leidde tot een reactie van Sony, en sindsdien is de situatie in ontwikkeling.

Het recente nieuws van Sony over fysieke games heeft de situatie echter alleen maar verergerd en de positie van deze rechtszaak verder versterkt. Door het afschaffen van fysieke games heeft Sony er in feite voor gezorgd dat de meeste mensen uitsluitend nieuwe games via de PlayStation Store kopen, wat perfect aansluit op het scenario dat deze rechtszaak juist wil afschaffen.