Ontdek een kleurrijke verzameling maffe minigames in Rhythm Paradise Groove (demoversie). Deze gratis demo is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

De complete game Rhythm Paradise Groove verschijnt op 2 juli voor de Nintendo Switch. De demo en de game zijn beide ook speelbaar op de Nintendo Switch 2.

Laat je grijpen door het ritme in Rhythm Paradise Groove (demoversie) en speel door de eerste vijf solo-minigames, of test je timing met vrienden. Wanneer Rhythm Paradise Groove is verschenen, kunnen spelers hun vorderingen naar deze volledige game overzetten en nog veel meer minigames ontdekken.

In Rhythm Paradise Groove kun je door hoepels springen, vliegende groentes vangen, met hamers zwaaien en veel meer. Hoe vreemd de situatie ook is, de regels zijn altijd hetzelfde: gewoon op de maat op knoppen drukken. Laat je leiden door de muziek en beproef je focus in ruim 80 nieuwe solo-minigames. Door goed te presteren krijg je ook toegang tot de stand Beatspell, waarin je de magische kracht van ritme moet gebruiken om monsters te verslaan. Daarnaast kunnen twee tot vier spelers samen genieten van meer dan 30 minigames om met en tegen elkaar te spelen.

Pre-orders voor Rhythm Paradise Groove zijn nu beschikbaar in de Nintendo eShop en Nintendo Store. Ga voor meer informatie naar Nintendo’s officiële website.Probeer Rhythm Paradise Groove met de gratis demo voor de Nintendo Switch