GT Icons Pack brengt legendarische GT en Sportauto’s naar Project Motor Racing

Giants Software en Straight4 Studios hebben vandaag het GT Icons Pack voor Project Motor Racing uitgebracht. Dit DLC-pakket introduceert een gevarieerd aantal racewagens die de jaren ’60 en ’70 definieerden met hun innovatie, prestaties en onmiskenbare karakter.

Van wendbare lichtgewichtauto’s tot donderende iconen met V8-motor: de nieuwe content is de weerspiegeling van een tijdperk waarin racen een evenwichtige combinatie van snelheid, vaardigheid en moed vereiste.

Een eerbetoon aan motorsport-legendes

In het pakket zijn een aantal iconische Amerikaanse racers te vinden waaronder de 1967 Chaparral 2F, de 1973 Chevrolet Corvette C3 en de 1964 Shelby Daytona Coupe.

Elke auto in het GT Icons Pack brengt een uniek karakter naar het circuit, van lichtgewicht wendbaarheid en precisie bij hoge toerentallen tot brute V8-kracht en iconen uit de uithoudingsraces. Samen vertegenwoordigen ze een periode waarin snelheid, moed en gevaar de sport definieerden.

Nieuw circuit en negen historische raceauto’s

Het GT Icons Pack bevat ook de Rocky Knoll Raceway, een snel en vloeiend circuit uit de V.S. met twee baanlayouts, en de volgende raceauto’s:

GT 70

1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0

1973 Chevrolet Corvette C3

1973 Ford Capri RS3100

Sports Car 67

1967 Chapparal 2F

1967 Ford Mk.IV

1967 Lola T70 Mk 3

GT 60

1965 Chevrolet Corvette Grand Sport

1964 Shelby Daytona Coupe

1965 Jaguar E-Type Lightweight

Project Motor Racing is verkrijgbaar voor PC, PlayStation= 5 en Xbox Series X|S. Het GT Icons Pack is vanaf 23 juni verkrijgbaar op digitale kanalen en is nu te pre-orderen. Een Year 1 Season Pass is los verkrijgbaar en bevat het GT Icons Pack en meer content. Fans kunnen tot wel 30% besparen vergeleken met het los aanschaffen van alle content. Gratis mods worden uitgebracht als content van gebruikers op het officiële UGC Portal. Bezoek voor meer informatie giants-software.com, Straight4.com, ProjectMotorRacing.com.