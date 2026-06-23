Steam Machine zou eigenlijk veel goedkoper worden

Valve heeft gisteren de prijzen voor de verschillende varianten van de Steam Machine onthuld. Hoewel veel gamers niet konden geloven dat de hybride PC/ console meer dan 1000 euro kost, is dat nooit de bedoeling van Valve geweest.

In een bericht op de website van Steam geeft Valve te kennen wat er toe heeft geleid dat de Steam Machine zou duur is geworden.

“De Steam Machine bestaat, net als al onze andere hardware, uit verschillende componenten die we inkopen van verschillende fabrikanten over de hele wereld. De prijs waarvoor we onze hardware verkopen, is rechtstreeks afhankelijk van de kosten van deze componenten. Toen we in 2023 aan het inkoopproces begonnen, dachten we dat we een goed beeld hadden van hoe die kosten zich in de loop der tijd zouden ontwikkelen. Dat inzicht kwam voort uit jaren van gegevens over de evolutie van prijzen van pc-hardware. Daaruit bleek voornamelijk dat die kosten steeds lager worden naarmate er nieuwe technologieën op de markt komen.

In het afgelopen jaar is die tendens echter snel en aanzienlijk veranderd, en dit is vooral merkbaar aan de kosten voor RAM- en opslagcomponenten. Hier zijn verschillende redenen voor, die allemaal gevolgen hebben voor hardwareproducten over de hele wereld. Het uiteindelijke resultaat is dat de oorspronkelijk beoogde prijs voor de Steam Machine niet meer haalbaar is. De prijzen die we vandaag delen, zijn een reflectie van de wereldwijde stand van zaken op het gebied van de productie van goederen. Of beter gezegd, een reflectie van de prijzen die we in de afgelopen zes maanden voor de inkoop van onze componenten hebben betaald.

De prijs is niet het enige dat door dit alles werd beïnvloed; de beschikbaarheid was ook een punt. Er waren perioden waarin we bepaalde componenten op geen enkele manier konden bemachtigen, tegen geen enkele prijs. Dit heeft bovenal gevolgen gehad voor het aantal apparaten dat we voor de lancering hebben kunnen produceren.”

We zijn nu ook vooral benieuwd hoe dit effect gaan hebben als de volgende generatie consoles van Sony en Xbox zullen verschijnen. Denken jullie dat deze ook meer dan 1000 euro gaan kosten?!