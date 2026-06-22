De Steam Machine kost meer dan 1000 euro

Valve heeft vandaag dan eindelijk de prijs voor de Steam Machine onthuld en je moet een behoorlijke spaarrekening/ pot hebben om er eentje aan te schaffen.

De Steam Machine is een hybride PC/ console, die eigenlijk al eerder dit jaar had moeten verschijnen. Echter gooide de crisis met de prijzen voor geheugen (Ramargeddon) ervoor dat Valve nog even de kat uit de boom keek. Helaas voor hen blijven de prijzen van de componenten stijgen en is Valve genoodzaakt de prijzen van de Steam Machine erop aan te passen.

Inderdaad prijzen, want er komen namelijk meerdere varianten van de Steam Machine. De goedkoopste variant bevat namelijk 512GB SSD en geen controller en die kost €1039. Dezelfde variant met controller kost 1108 euro. Dan zijn er twee versies met een 2TB SSD, waarvan één zonder Steam controller (1359 euro) en met controller is maar liefst 1428 euro. De 2TB versies bevat overigens twee extra frontjes voor de console, namelijk een rode van stof en een van massief notenhout.

Je kunt je vanaf vandaag tot 25 juni om 19:00 aanmelden voor een console van Valve en vanaf 29 juni zullen gegadigden gemaild worden met het nieuws dat ze bij de eerste levering zitten of dat ze op de wachtrij zijn geplaatst. Opmerkelijk details is dat er nog steeds geen releasedatum van de Steam Machine is onthuld, maar weten we wel dat dit ergens deze zomer zal plaatsvinden.