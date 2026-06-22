Let op oplichters proberen je te strikken met valse GTA 6 bèta

Oplichters liggen ook niet te slapen, want ook zij proberen een slaatje te slaan uit de release van GTA 6. Dit doen zij door valse bèta voor de game te promoten.

GTA 6 is zonder twijfel een van de populairste games van dit moment, en gamers zouden er alles voor over hebben om een ​​van de meest verwachte titels alvast te kunnen spelen. Oplichters lijken echter misbruik te maken van de situatie en gebruiken diverse methoden om mensen in de val te lokken en malware en adware te verspreiden, accounts te phishen en meer.

GTA 6 wordt met verschillende manieren misbruikt door oplichters!

Een recent rapport van NordVPN (via IGN) belicht verschillende soorten online oplichting die gericht zijn op GTA 6-spelers. Deze oplichtingspraktijken omvatten nep-bèta-keys, met trojans besmette repacks, Android-adware en phishingpogingen gericht op Rockstar Social Club-accounts.

Getrojaniseerde repacks gaan nog een stap verder door spelers een game-installatieprogramma te bieden dat er zeer authentiek uitziet. Zodra “Setup.exe” echter wordt uitgevoerd, kan de gebruiker via de launcher-link worden misbruikt, wat resulteert in de installatie van schadelijke bestanden. Deze situatie kan ertoe leiden dat malware wordt gedownload die het geheugen van het apparaat wijzigt, extra malware ophaalt en verbinding maakt met externe servers.

Neppe GTA 6 apps voor Android

Android-gebruikers moeten oppassen voor een GTA 6-oplichting met nep-apps die worden aangeboden onder de naam “GTA 6 Beta”. Deze apps zijn geen echte games en bevatten een “Download OBB”-knop die gebruikers doorverwijst naar een website genaamd “fizzyacerbitymellow.com”. Dit domein heeft een geschiedenis van het stelen van persoonlijke gegevens, het verspreiden van banktrojans, adware en het installeren van ransomware op zowel Windows- als Android-apparaten.

Rockstar Social Club Phishing mails

Tot slot is het belangrijk om alert te zijn op phishing-aanvallen die misbruik maken van de hype rond GTA 6. Deze oplichters beloven vaak toegang tot een bètaversie om accountgegevens en andere persoonlijke informatie van gebruikers te stelen. Spelers moeten voorzichtig zijn, aangezien deze oplichtingspraktijken soms ook voorkomen op platforms zoals GitHub en Vercel.

Laten we meteen verduidelijken dat er gewoonweg geen beta van GTA 6 zal komen. De kans is zelfs groot dat de game in eerste instantie alleen met een singleplayer verschijnt en pas later GTA online zal worden gelanceerd. GTA 6 ligt in ieder geval vanaf 19 november in de winkels voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.