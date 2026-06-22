CD Projekt Red hoopt met The Witcher 4 fans te overtuigen na lancering Cyberpunk

De co-CEO van CD Projekt Red zegt dat hij nog steeds niet gelooft dat Cyberpunk 2077 zichzelf volledig heeft hersteld en dat hij nog steeds hoopt de spelers met The Witcher 4 terug te winnen die het vertrouwen in de studio hebben verloren.

Toen Cyberpunk 2077 in 2020 werd uitgebracht, werd het beschouwd als een van de meest spraakmakende en rampzalige lanceringen van de afgelopen tijd.

Na drie keer uitstel werd de RPG voor pc en consoles uitgebracht met een reeks technische problemen, wat leidde tot terugbetalingen, het verwijderen van de game uit de PlayStation Store en rechtszaken tegen CD Projekt wegens het misleiden van investeerders over de kwaliteit van de titel.

Na zes maanden van patches die bedoeld waren om de game te verbeteren, keerde deze in juni 2021 terug naar Sony’s online store, toen CD Projekt aangaf dat de prestaties van Cyberpunk 2077 een “bevredigend” niveau hadden bereikt.

In de zes jaar sinds de oorspronkelijke release hebben een aantal grote updates het tij gekeerd voor Cyberpunk 2077. De game heeft nu 88% positieve recensies op Steam en vorig jaar kondigde CD Projekt aan dat er 35 miljoen exemplaren waren verkocht, waarmee die mijlpaal sneller werd bereikt dan bij The Witcher 3.

Teleurgestelde Cyberpunk fans overtuigen van The Witcher 4

Ondanks dit alles zegt Michał Nowakowski, co-CEO van CD Projekt Red, dat hij nog steeds denkt dat de studio de spelers die teleurgesteld waren door de eerste lancering, moet overtuigen.

Tijdens een Edge in Person-gesprek op DevGAMM Gdánsk (zoals gerapporteerd door Knowledge) zei Nowakowski dat de lanceringsperiode van Cyberpunk 2077 “hartverscheurend” was voor de studio. Omdat de reputatie van de studio “hun grootste troef” was, was de belangrijkste prioriteit om de studio weer op het goede spoor te krijgen.

Hoewel de verkoopcijfers en positieve feedback suggereren dat dit gelukt is, zei Nowakowski: “Ik ben er niet 100% van overtuigd dat we het volledige herstelproces hebben doorlopen. Ik ben ervan overtuigd dat we het vertrouwen van sommige mensen voorgoed verloren hebben, en dat is terecht. Maar ik hoop dat we het goed kunnen maken – zo niet met The Witcher 4, dan met wat er ook maar komt.”

Nowakowski voegde eraan toe dat het enige positieve aan de lancering van Cyberpunk 2077 was dat de studio “ernaast zat met doorgewinterde, geharde veteranen – leiders die een andere uitdaging op hun schouders konden dragen.”

The Witcher 4 is al enige tijd in volledige productie bij CD Projekt Red en daarnaast werkt de studio ook nog aan een sequel op Cyberpunk, een remake van de eerste Witcher, een multiplayer spin-off in hetzelfde universum en natuurlijk nog de laatste uitbreiding op The Witcher 3: Wild Hunt.