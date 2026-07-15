The Duskbloods gesloten bèta vindt in augustus plaats

FromSoftware heeft bekendgemaakt dat er tussen 21 en 23 augustus gesloten beta worden gehouden voor Nintendo Switch 2 abonnees.

Via een tweetal berichten heeft Nintendo laten weten dat Nintendo Switch-eigenaren met een Nintendo Switch Online zich tussen 22 en 29 juli kunnen aanmelden voor de gesloten bèta van de PvPvE Soulslike.

The Duskbloods Closed Network Test will take place at the dates and times shown below. From July 22nd, you can apply via the official network test website: https://t.co/YXVRF1YVw9 pic.twitter.com/1vcYzoedb6 — Nintendo UK (@NintendoUK) July 15, 2026

FromSoftware gebruikt de data en feedback die men tijdens de bèta verzamelt om te zien hoe de spelbalans is, maar ook de serverbelasting en de stabiliteit van de online functies.

Je kunt je vanaf 22 juli (volgende week woensdag) aanmelden op deze site, maar het is niet gegarandeerd dat je daadwerkelijk toegang krijgt. Er zal een loting komen waarin willekeurig winnaars zullen worden getrokken.

Het lijkt overigens wel dat dit de enige mogelijkheid is om The Duskbloods voor de release te testen, aangezien er met geen woord gerept wordt over een eventuele open bèta. Zodra we iets meer horen, laten we het jullie uiteraard weten!