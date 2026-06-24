GTA VI-pre-orders starten vannacht: Rockstar onthult gigantische Ultimate Edition vol exclusieve content

De hype rondom Grand Theft Auto VI bereikt opnieuw een hoogtepunt. Rockstar Games heeft aangekondigd dat de pre-orders voor GTA VI op 25 juni om middernacht lokale tijd van start gaan. Tegelijkertijd heeft de ontwikkelaar meer details gedeeld over de uitgebreide Ultimate Edition, een premium versie die spelers toegang geeft tot exclusieve voertuigen, wapens, outfits, missies en locaties verspreid door de wereld van Leonida.



Welkom in Leonida

In GTA VI stappen spelers in de schoenen van Jason en Lucia terwijl ze zich een weg banen door Leonida, Rockstar’s grootste en meest ambitieuze open wereld tot nu toe. Volgens Rockstar zijn de bonussen van de Ultimate Edition niet direct beschikbaar vanaf het begin. In plaats daarvan worden ze geleidelijk vrijgespeeld gedurende het verhaal, waardoor spelers telkens nieuwe verrassingen ontdekken naarmate hun avontuur vordert.

Exclusieve voertuigen voor Ultimate Edition-spelers

Een van de opvallendste toevoegingen is de ’95 Grotti Cheetah, een sportwagen geïnspireerd door de iconische auto’s uit het midden van de jaren negentig. Met zijn retro-futuristische uitstraling en speciale livery lijkt dit een droomwagen voor fans van Vice City.

Daarnaast krijgen spelers toegang tot:

De ’67 Vapid Dominator Buggy, een krachtige off-road machine voor de ruige gebieden rondom Mount Kalaga.

Jason’s persoonlijke voertuigen, waaronder een Dinka Enduro-motor en een Crest Kayak.

De kleurrijke Shitzu Squalo, een speedboot die niet alleen geschikt is voor vistrips, maar ook voorzien is van een explosievenkrat.

Exclusieve voertuigaanpassingen via de nieuwe modshops Rideout Customs en One-Eyed Willie’s.

Nieuwe wapens met een Vice City-uitstraling

Ook liefhebbers van vuurwapens krijgen exclusieve speeltjes voorgeschoteld. De Ultimate Edition bevat de Hawk & Little Morgan Revolvers, een stijlvolle set revolvers afkomstig van het legendarische Vercetti Estate. De wapens zijn voorzien van gegraveerde details, palmboommotieven en krachtige scopes.

Daarnaast ontvangen Jason en Lucia gepersonaliseerde varianten van hun standaard pistolen, compleet met unieke graveringen die hun persoonlijkheid weerspiegelen.

Meer stijl voor Jason en Lucia

Rockstar zet ook stevig in op personalisatie. Ultimate Edition-spelers krijgen exclusieve:

Kledingstukken

Tattoos

Kapsels

Make-upopties

Accessoires

Onder andere Sara’s Unisex Salon, Stock 305 en Electric Fang Tattoo worden exclusief toegankelijk voor bezitters van de Ultimate Edition. Vooral Electric Fang Tattoo springt eruit met meer dan vijftig unieke tattoos ontworpen door het bekende kunstenaarscollectief FAILE.

Daarnaast kunnen spelers zich kleden in een speciale collectie gebaseerd op Macca the Gator, een populaire fictieve tv-ster binnen de wereld van Leonida.

Nieuwe locaties en activiteiten

De Ultimate Edition opent ook deuren naar exclusieve gameplay-ervaringen.

Zo krijgen spelers toegang tot:

Paradise Garage

Een persoonlijke garage in Watson Bay waar gestolen goederen veilig opgeslagen kunnen worden en wapens beheerd kunnen worden.

PTT Youngin$ Illegal Goods Store

Een speciale activiteit waarbij spelers een beruchte Southside Vice City-bende kunnen beroven om unieke contrabande en zeldzame voorwerpen te bemachtigen.

Classic Car Collection

Een nieuwe opdrachtlijn van de excentrieke verzamelaar Wyman. Spelers gaan op zoek naar verlaten klassieke auto’s om deze volledig te restaureren en terug te brengen naar hun oude glorie.

Is de Ultimate Edition de moeite waard?

Op basis van wat Rockstar tot nu toe heeft laten zien, lijkt de Ultimate Edition veel meer te bieden dan een simpel pakket cosmetische extra’s. Naast exclusieve voertuigen en kleding krijgen spelers toegang tot nieuwe winkels, garages, missies en activiteiten die direct verweven zijn met het verhaal van Jason en Lucia.

Voor spelers die van plan zijn honderden uren in Leonida door te brengen, lijkt deze editie een aanzienlijke uitbreiding van de standaardervaring te worden.

Pre-orders starten vannacht

Wie direct klaar wil zijn voor de grootste game-release van de komende jaren, kan vanaf 25 juni om 00:00 uur lokale tijd zijn of haar exemplaar reserveren.

Met de onthulling van deze Ultimate Edition maakt Rockstar één ding duidelijk: GTA VI wordt niet alleen groter dan ooit, maar biedt voor de meest toegewijde spelers ook een enorme hoeveelheid exclusieve content om in te verdwalen.