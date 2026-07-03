Steam Machine gebruiker heeft “Red Line of Death”

Ten tijden van de Xbox 360 hadden we de Red Ring of Dead (RroD) en nu heeft de Steam Machine iets gelijks. Een gebruiker heeft zijn Steam Machine al kunnen terugsturen vanwege een Red Line of Death (RLoD).

De LED aan de voorkant van de Steam Machine kan worden gebruikt om verschillende hardwareproblemen aan te geven, en een knipperende rode balk in de rechterhelft van het lampje duidt op een GPU-storing.

Reddit-gebruiker me_hill plaatste de afbeelding op de Steam Machine-subreddit – zoals opgemerkt door Digital Foundry – en reageerders verwijzen al naar het probleem als de “Red Line of Death”, een verwijzing naar de beruchte Red Ring of Death die een hardwarestoring aangaf op de originele Xbox 360-console.

De gebruiker deelde vervolgens zijn ervaring met het apparaat: “Ik heb vijf minuten No Man’s Sky gespeeld, toen installeerde ik de beschikbare update en het apparaat ging kapot.”

Hij stelt degenen die nog op de wachtlijst staan ​​gerust: “Als je nog op de wachtlijst staat, zie het dan positief in: ze gaan dit probleem waarschijnlijk oplossen.”

“Bedankt dat je namens ons allemaal hebt getest”, reageert een andere Redditor.

De Steam Support-website laat zien wat de verschillende LED-patronen van het systeem betekenen, wat er opnieuw op wijst dat deze gebruiker een GPU-storing heeft gehad, mogelijk het ergste en meest fatale probleem dat een Steam Machine kan hebben, aangezien reparatie potentieel onmogelijk is.

Het probleem lijkt ongebruikelijk te zijn, aangezien dit tot nu toe het enige gemelde geval is, maar veel gebruikers staan ​​in de wachtrij om hun ​​bestelde apparaat te ontvangen.

Voormalig PlayStation-topman Shuhei Yoshida zei onlangs, na het uitproberen van de Steam Machine: “Ga ik terug naar de PS4-tijd?” Hij was kritisch over de aanbevolen 1080p-resolutie en de 3D-prestaties. Dit volgt op het nieuws dat de Steam Machine meer dan €1.000 zal kost, wat ‘aanzienlijk meer’ is dan Valve oorspronkelijk wilde vragen.