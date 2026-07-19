Xbox bevestigt dat er meer permanente console exclusieve games komen

Xbox topmannen Matt Booty en Matthew Hall laten weten dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution pas twee games permanente exclusives zijn, maar dat er nog veel meer zullen volgen.

Het merk Xbox bevindt zich in 2026 in een flinke reset, dat van start ging toen Asha Sharma aan de leiding kwam van het worstelende bedrijf. Dit heeft geresulteerd in een flinke reorganisatie waarbij duizenden banen zijn geschrapt en meerdere studio’s weer onafhankelijk zijn geworden.

Echter heeft het bedrijf veel goodwill bij de die hard fans gekregen door Gears of War E-Day en Clockwork Revolution console exclusief te maken voor de Xbox Series-consoles en series als Spyro the Dragon nieuw leven in te blazen.

Exclusieve games zijn essentieel voor Xbox

In een gesprek met GamesRadar+ laten Matt Booty en Matthew Ball weten dat Clockwork Revolution en Gears of War E-Day niet de enige permanente exclusieve games zijn die op Xbox-consoles zullen verschijnen.

Matthew Ball meldt namelijk:

“Ik kan je verzekeren dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution niet de enige titels zijn die we plannen. Om een ​​platform zoals het onze te laten groeien, moet je exclusieve games en diensten hebben. Dit zullen niet de enige twee titels zijn.”

Bovendien werd bekendgemaakt dat grote live service-titels multiplatform zullen blijven, maar dat betekent niet dat alle singleplayer-games die door Xbox-studio’s worden ontwikkeld, permanent als console-exclusief gepland zullen blijven.

“Wij beheren meer dan 20 gamefranchises die in hun bestaan ​​een miljard dollar hebben opgebracht”, zegt Booty. “Er zitten veel verschillende games in ons portfolio en we moeten nadenken over hoe die verschillende games verschillende doelen binnen dat portfolio dienen.”

Zo noemt men de reboot van Fable als voorbeeld, want die game verschijnt wel op de PlayStation 5. Dit blijft zo omdat het bedrijf al afspraken heeft gemaakt met onder andere de ontwikkelaar en de gamers.

“Hoewel we flexibel willen zijn en het fantastisch is om de energie te ervaren die Asha’s nieuwe leiderschap met zich meebrengt, hebben we ook projecten die al lange tijd in de planning staan”, zegt Booty. “We moeten de juiste balans vinden tussen het werk dat de teams hebben verricht en een strategische koerswijziging.”

Wat vinden jullie van deze beredenering van Xbox? Denken jullie dat het merk sterk genoeg is om een comeback te maken?