Tomb Raider: Legacy of Atlantis dev diary over de controls in de game

Crystal Dynamics en Flying Wild Hog hebben een nieuwe dev diary van Tomb Raider: Legacy of Atlantis vrijgegeven en daarin bespreekt men de controls van de game.

Het team heeft flink hun huiswerk gedaan voor het maken van de remake en wil daar natuurlijk flinke verbeteringen doorvoeren. Zo vindt men het belangrijk dat de controls in de game soepel moeten zijn en dat het voor spelers aangenaam moet zijn om hun acties op het scherm terug te zien.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis staat op 12 februari 2027 in de planning voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.