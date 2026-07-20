Tomb Raider Legacy of Atlantis
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis dev diary over de controls in de game

Joey Hasselbach

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