Exclusieve games Xbox geen PR stunt

Er gaan deze week veel geruchten over Xbox over het internet en op veel wordt niet gereageerd door Xbox. Echter het gerucht dat het bedrijf hun strategie van exclusieve games weer terug zou draaien, wordt wel met de grond gelijk gemaakt.

Er wordt namelijk op internet gespeculeerd dat Xbox hun strategie voor exclusieve games alweer zou willen terugdraaien. Daarmee zou de aankondiging van Clockwork Revolution en Gears of War: E-Day, die console exclusief voor de Xbox Series S en X zou komen een PR stunt zijn.

In een bericht op van Windows Central Jez Corden heeft Xbox Chief Strategy Officer Matthew Bal gereageerd door te stellen dat dit gerucht “nep” is.

Hij zei dat er naast de reeds bevestigde exclusieve titels die eraan komen, in de komende jaren nog meer zullen verschijnen.

“Deze geruchten zijn onwaar. Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution blijven exclusief. Er zijn geen gesprekken geweest en er zijn ook geen gesprekken geweest om ‘van koers te veranderen’.”

These rumors are false. Gears of War: E-Day and Clockwork Revolution will stay exclusive. There are no conversations and have been no conversations to “reverse course.” And as we said last week, players can continue to expect signature exclusives from us every year. — Matthew Ball (@ballmatthew) June 16, 2026

Helaas weten we ook dat Microsoft in het verleden meer dan eens 180 graden is gedraaid, maar laten we het positief bekijken aangezien er nu officieel door iemand van Xbox op is gereageerd.