Multiplayer Gears of War: E-Day wordt op 30 juli onthuld; open bèta in augustus

The Coalition heeft laten weten dat ze op donderdag 30 juli (volgende week) de multiplayer van Gears of War: E-Day zal worden onthuld.

Er is nog niks bekend over wat de ontwikkelaar volgende week gaat laten zien, maar grote kans dat de Versus modus uit de doeken wordt gedaan en enkele levels voor de multiplayer het daglicht zullen zien.

De multiplayer zal weer uit potjes van vier tegen vier bestaan en symmetrische levels ontworpen levels bevatten. Ook zullen gameplaymechanisme als glijden voor mobiliteit en springen van de partij zijn. Ook is Horde Siege van de partij en dat is een 12 speler co-op modus, waarbij de gehele stad Kalona als speelterrein kan worden gebruikt.

Wel is er bekendgemaakt dat de open bèta van de game in augustus plaats zal vinden en er is een grote kans dat ze daar volgende week meer over zullen onthullen.

Tune in on July 30th at 6amPT | 9amET for the Gears of War: E-Day Multiplayer Reveal.https://t.co/Wop6ZsNQoH pic.twitter.com/6cD3r3g0nV — Gears of War (@GearsofWar) July 22, 2026

Gears of War E-Day verschijnt op 6 oktober voor de PC en Xbox Series S/ X en is één van de twee games die tijdens de Xbox Games Showcase van juni als console exclusieve games werd onthuld. Onlangs liet Microsoft al weten dat het daar niet bij zal blijven!