State of Decay 3 PC bèta bevestigd; komt later naar Xbox en PlayStation 5

Mocht je geïnteresseerd zijn in State of Decay 3 kun je nu aanmelden om kans te maken voor deelname aan de bèta van de game.

In een nieuw bericht op de officiële Discord-server van State of Decay 3 hebben de ontwikkelaars bevestigd dat er een bètatest voor de game aankomt. Ze gaven aan dat ze nog een paar laatste aanpassingen aan de bètaversie moeten doen en dat ze de exacte datum van de test de komende dagen bekend zullen maken. Het team onthulde ook dat, net als bij de alfa-test, de eerste ronde van de bètatest alleen beschikbaar zal zijn voor pc. PlayStation- en Xbox-consoles krijgen later toegang. Geïnteresseerden kunnen de handleiding van Insider Gaming raadplegen over hoe ze zich kunnen aanmelden voor de bèta.

State of Decay 3 plaatst spelers in een wereld waar de zombie-apocalyps de mensheid bijna volledig heeft uitgeroeid, jaren na de eerste uitbraak. Spelers kruipen in de huid van een gemeenschap van overlevenden, bouwen nederzettingen met vrienden en vechten tegen een gloednieuwe dreiging. De aankomende bètatest geeft spelers de kans om de nieuwe mechanieken en systemen die de ontwikkelaars aan het nieuwste deel van de serie hebben toegevoegd, zelf te ervaren.

Undead Labs werd onlangs onafhankelijk, nadat Xbox een volgende ronde van de reorganisatie had doorgevoerd. Ondanks dat zal de game wel gewoon op Xbox Game Pass verschijnen. Gaan jullie een poging wagen om deel te nemen aan de bèta van de game?