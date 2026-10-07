PlayStation 5-versie Forza Horizon 6 mogelijk uitgesteld naar januari

Er wordt op het internet geschreven dat de PlayStation 5-versie van Forza Horizon 6 mogelijk is uitgesteld tot 26 januari 2027.

Er wordt de laatste tijd al veel gespeculeerd over een mogelijke releasedatum van de arcaderacer van Playground Games, die onlangs zelf nog liet weten dat die versie “nog dit jaar” zou verschijnen. Echter claimt een insider vandaag dat dit niet meer het geval is.

Het gaat trouwens om de betrouwbare insider Billbil-kun van Dealabs, die claimt dat Forza Horizon 6 op 26 januari zal verschijnen voor de PlayStation 5. De game kost, net als de Xbox Series S/ X versie €69,99 maar er is nog niks bekend over de Premium edition van de game en of spelers eerder toegang kunnen krijgen.

Forza Horizon 6 neemt spelers mee naar een langverwachte locatie: Japan. De game speelt zich af in Tokio, de grootste stad tot nu toe, en beschikt over de meest gedetailleerde kaart in de serie, met zowel landelijke als stedelijke aspecten van de regio. Deze editie bevat een buitengewone variëteit aan auto’s, met een bijzondere nadruk op de Japanse autocultuur, extreme modificaties, zeldzame aftermarket-voertuigen, Touge-races en nog veel meer.

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Wij speelden de game eerder dit jaar al op onze Lenovo Legion 7 en zijn toch weer onder de indruk van wat Playground Games heeft neergezet!