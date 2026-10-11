Weekoverzicht 41: GTA 6-lekken, Battlefield 6 en meer!

De volgende werkweek staat alweer voor de boeg, maar we kijken nog even wat vorige week allemaal qua nieuws teweeg bracht. Zo was er veel te doen rondom de lekker van GTA 6, maar was er nog veel meer nieuws!

Een week vol gamingnieuws! Rockstar Games trakteert ons op nieuwe beelden van GTA 6, maar tegelijkertijd dreigt er een speelbare build van de game te lekken. Battlefield 6 maakt zich op voor een nieuw seizoen, Call of Duty onthult meer over DMZ en ook voor Xbox-spelers valt er genoeg te bespreken. Ondertussen staat er een drukke week voor de deur met nieuwe releases en een flinke update voor Wardogs!

Rockstar Games heeft deze week drie nieuwe screenshots van GTA 6 vrijgegeven en die zien er werkelijk oogverblindend mooi uit. De details in de wereld van Leonida laten opnieuw zien hoeveel aandacht de ontwikkelaar besteedt aan de spelwereld.

Dat blijkt ook uit een andere onthulling: Rockstar heeft een team van schrijvers samengesteld om zelfs de achtergrondgeluiden en gesprekken van NPC’s tot leven te brengen. Daarmee moet de wereld nog geloofwaardiger aanvoelen.

Toch is er ook minder goed nieuws. Een lekker met de naam Cyberleek dreigt namelijk een speelbare build van GTA 6 online te zetten. Of die bewering klopt, valt nog te bezien. De dreiging volgt op eerdere gelekte gameplaybeelden en het is nog onduidelijk hoe recent die beelden daadwerkelijk zijn.

GTA 6 staat momenteel gepland voor 19 november op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Tot die tijd lijkt de game het nieuws nog wel even te blijven domineren.

Battlefield 6 krijgt op 13 oktober een nieuwe seizoensupdate en die brengt spelers naar een aantal opvallende locaties. Zo mogen we aan de slag op de Las Vegas Strip, waar de gevechten zich onder meer door casino’s en tussen enorme verwoestingen afspelen.

Ook Area 51 krijgt een eigen level. In Raid Restricted trekken spelers door een woestijngebied met geheime ondergrondse tunnels en gevechten waarbij zelfs tanks en straaljagers een rol spelen.

Daarnaast keren Blackwell Fields en New Sobek City terug en wordt er een nieuwe gratis speelmodus voor Redsec geïntroduceerd. Rapid Royale moet zorgen voor snellere en agressievere Battle Royale-wedstrijden.

Met drie nieuwe levels en verschillende aanpassingen belooft Season 5 een flinke uitbreiding te worden voor Battlefield 6.

Infinity Ward heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor de DMZ-modus van Call of Duty Modern Warfare 4. De extractiemodus speelt zich af in een gebied dat door nucleair afval is getroffen en verschillende delen van de wereld samenbrengt.

De omgeving krijgt een dynamisch weersysteem, rondtrekkende facties en mogelijkheden om een schuilplaats op te bouwen en voorwerpen te maken. Ook het premiesysteem moet voor extra spanning zorgen. Wie zonder aanleiding andere spelers uitschakelt, krijgt de status van Schurk en kan uiteindelijk zelf worden opgejaagd.

Ondertussen krijgt ook Call of Duty: Mobile een flinke dosis nostalgie. Op 12 november wordt het iconische level Verdansk aan de mobiele game toegevoegd. Daarmee krijgen spelers een nieuwe locatie voor de Battle Royale-modus, terwijl het negende seizoen op 14 oktober alvast nieuwe Halloween-content introduceert.

Call of Duty Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Wie de game digitaal vooruitbestelt, kan bovendien vanaf 16 oktober al met de campagne aan de slag.

Playground Games heeft eerder aangegeven dat Forza Horizon 6 nog dit jaar naar de PlayStation 5 zou komen. Inmiddels lijkt dat plan echter veranderd te zijn.

Volgens insider Billbil-kun van Dealabs zou de PlayStation 5-versie pas op 26 januari 2027 verschijnen. De game neemt spelers mee naar Japan, met Tokio als grootste stad die de serie tot nu toe heeft gekend.

De nieuwe locatie moet een combinatie bieden van stedelijke gebieden, landelijke wegen en de Japanse autocultuur. Daarbij spelen onder meer getunede auto’s, Touge-races en zeldzame voertuigen een rol.

Voorlopig gaat het om informatie van een insider. De mogelijke vertraging is dus niet hetzelfde als een officiële aankondiging van de ontwikkelaar. Wel lijkt het erop dat PlayStation-spelers mogelijk wat langer moeten wachten dan gehoopt.

Xbox-topvrouw Asha Sharma heeft tijdens een interne bijeenkomst laten weten dat het bedrijf volgens haar weer stappen vooruit zet. Voor haar komst zou Xbox volgens Sharma in een vrije val hebben gezeten, waarbij onder meer het aantal actieve spelers, de gespeelde uren en de omzet onder druk stonden.

Volgens Sharma is er inmiddels weer sprake van groei en werpen investeringen en veranderingen hun vruchten af. Ook wees ze op het verbeterde sentiment rond het Xbox-merk.

Dat betekent niet dat alle problemen bij Xbox verdwenen zijn. De afgelopen maanden waren er immers ingrijpende reorganisaties en ontslagrondes. De uitspraken laten vooral zien dat de nieuwe leiding vertrouwen heeft in de gekozen koers.

Ook rond State of Decay 3 is er nieuws. De ontwikkelaars hebben een pc-bèta bevestigd waarvoor spelers zich kunnen aanmelden. De eerste test is uitsluitend voor pc, terwijl Xbox- en PlayStation-spelers later toegang krijgen. De exacte startdatum wordt nog bekendgemaakt.

De Amerikaanse consolemarkt bevindt zich volgens recente berichtgeving in een bijzonder kwetsbare periode. De verkoop van consoles en de ontwikkelingen bij de grote platformhouders zorgen voor vragen over de toekomst van de traditionele consolemarkt.

Voor PlayStation, Xbox en Nintendo blijft het een uitdaging om spelers aan zich te binden en tegelijkertijd de kosten van hardware, games en diensten in balans te houden.

Ook de verschuiving naar digitale verkoop, abonnementen en het uitbrengen van games op meerdere platformen speelt hierin een rol. Vooral Xbox heeft de afgelopen tijd flinke veranderingen doorgemaakt, terwijl ook andere uitgevers zoeken naar nieuwe manieren om hun games winstgevend te houden.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat dit op de lange termijn voor de markt betekent. Wel wordt duidelijk dat de traditionele consolemarkt volop in beweging is en dat de komende jaren bepalend kunnen worden voor de manier waarop we games spelen.

Deze games en updates verschijnen deze week

13 oktober – Planet Zoo 2: bouw en beheer je eigen dierentuin, met onder meer nieuwe mogelijkheden voor aquatische en vliegende dieren.

bouw en beheer je eigen dierentuin, met onder meer nieuwe mogelijkheden voor aquatische en vliegende dieren. 13 oktober – Valor Mortis: een first-person soulslike die zich afspeelt in een bovennatuurlijke versie van de Napoleontische oorlogen.

een first-person soulslike die zich afspeelt in een bovennatuurlijke versie van de Napoleontische oorlogen. 13 oktober – Deep Dish Dungeon: een dungeon crawler waarin verkennen, verzamelen en overleven centraal staan.

een dungeon crawler waarin verkennen, verzamelen en overleven centraal staan. 15 oktober – Castlevania: Belmont’s Curse: Rose Belmont trekt ten strijde tegen duistere wezens in een gotische versie van Parijs.

Rose Belmont trekt ten strijde tegen duistere wezens in een gotische versie van Parijs. 15 oktober – Wardogs Season 2: de tactische shooter krijgt nieuwe wapens, voertuigen, bouwopties, weersomstandigheden en gameplayaanpassingen.

de tactische shooter krijgt nieuwe wapens, voertuigen, bouwopties, weersomstandigheden en gameplayaanpassingen. 16 oktober – Call of Duty: Modern Warfare 4 singleplayer – Gamers die de game hebben gepre-orderd krijgen een week eerder toegang tot de singleplayer van de nieuwe iteratie. Dit jaar wordt de oorlog gevoerd op Koreaans grondgebied.

Wardogs Season 2 brengt een flinke lading nieuwe content

Wardogs krijgt op 15 oktober zijn tweede seizoen en dat belooft een flinke uitbreiding te worden voor de tactische shooter van Bulkhead en Team17. Sinds de Early Access-lancering in september heeft de ontwikkelaar feedback van spelers verzameld en die moet nu zichtbaar worden in de nieuwe update.

Season 2 introduceert vier nieuwe wapens, vier voertuigen en drie nieuwe bouwopties. Ook wordt er een regenweertype toegevoegd, waarbij veranderende weersomstandigheden invloed hebben op zichtbaarheid, gevechtsafstanden en geluid. Onweer kan bijvoorbeeld tijdelijk voetstappen maskeren, waardoor spelers hun tactiek moeten aanpassen.

Daarnaast worden verschillende systemen herzien, waaronder wapenschade, terugslag, onderdrukking en de balans tussen de facties. De ontwikkelaars willen daarmee duidelijkere rollen voor de verschillende wapens creëren en de wedstrijden beter in balans brengen.

Een opvallende toevoeging is de experimentele inzetverkoper. Daarmee kunnen spelers in-game geld inzetten op hun eigen prestaties en extra voorwaarden kiezen voor een hogere potentiële uitbetaling. Omdat dit systeem nog in ontwikkeling is, kan het gedurende de Early Access-periode verder worden aangepast.

Wardogs Season 2 verschijnt op 15 oktober op Steam. De volledige patchnotes worden later bekendgemaakt, maar het lijkt erop dat spelers zich kunnen verheugen op een flinke hoeveelheid nieuwe content én aanpassingen aan de bestaande gameplay.

Daarmee sluiten we dit weekoverzicht af. Hebben jullie nog toevoegingen of opmerkingen? Laat het ons vooral weten in de reacties!