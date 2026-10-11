Amerikaanse consolemarkt ligt op zijn gat: ‘Meest precaire positie sinds de jaren 80’

De consoleverkopen in de VS lopen zo hard terug dat de markt zich in de meest precaire positie ‘sinds de jaren 80’ bevindt.

Circana’s senior director Mat Piscatella meldt namelijk dat de verkoop van Xbox-hardware in de VS tot en met augustus dit jaar met 33% is gedaald ten opzichte van een jaar geleden, terwijl de verkoop van PlayStation-hardware met 25% is gedaald.

Dit is voor Xbox het nieuwste dieptepunt in hun geschiedenis en voor PlayStation zijn deze cijfers vergelijkbaar met 2013. Deze daling is onlosmakelijk te verbinden aan de alsmaar stijgende prijzen van de consoles door de grote vraag naar componenten vanuit AI-datacenters.

Volgens Circana bedroeg de gemiddelde prijs die een consument in 2026 tot en met augustus betaalde voor een nieuwe Xbox-console 529 dollar, 26% hoger dan een jaar geleden, terwijl de gemiddelde PlayStation-console werd verkocht voor 597 dollar, 20% hoger dan vorig jaar.

“Beide prijzen staan ​​op recordhoogte in de VS. Prijsgevoeligheid wordt een echt probleem”, aldus Piscatella. “Misschien zal de release van de grote videogame in november deze prijsdalingen enigszins temperen.”

Kan GTA 6 de Amerikaanse consolemarkt redden?

Piscatella zei dat de potentiële impact van GTA 6 op de consoleverkoop in november afhankelijk zal zijn van de beschikbaarheid van producten, gezien de crisis rond RAM en componenten.

Eerder dit jaar waarschuwde een grote retailer dat de release van GTA 6 zou kunnen leiden tot een tekort aan consoles rond kerstmis.

Een senior inkoper van games voor een niet nader genoemde retailer vertelde aan The Game Business dat de combinatie van componenttekorten en prijsstijgingen ervoor zorgt dat consoles schaarser zijn dan normaal, en dat de release van GTA 6 “waarschijnlijk” zal leiden tot een situatie waarin de consolevoorraad uitverkocht raakt.

Matthew Ball, chief strategy officer van Xbox, zei eerder al dat de levering van Xbox-consoles al een probleem was.

“Ik kan je met zekerheid zeggen dat de vraag naar onze console het aanbod overtreft”, zei hij in juni. “We plaatsen ze in zoveel mogelijk winkels. We produceren ze zo snel mogelijk. Er is een ernstige beperking aan hoe snel we dat kunnen doen, maar het is geen kwestie van vraag.”

Wat vinden jullie van deze ontwikkelingen? En zijn jullie ook niet stiekem benieuwd hoe de Europese markt zich staande houdt? Laat het ons weten in de reacties!