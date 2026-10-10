Een miljoen exemplaren van Ace Combat 8 verkocht in een week tijd

Bandai Namco heeft laten weten dat er één miljoen exemplaren van Ace Combat 8: Wings of Theve over de (digitale) toonbank zijn gevlogen.

Daarmee is Ace Combat 8: Wings of Theve de snelst verkopende game in de serie en de op één na best beoordeelde game volgens de gemiddelde recensies. De game wordt nipt verslagen door Ace Combat 4: Shattered Skies.

De game heeft momenteel een score van 87 op Metacritic, wat duidt op een “over het algemeen gunstige” beoordeling.

“Ace Combat 8 ​​heeft wereldwijd sneller dan welke andere titel in de serie dan ook de grens van 1 miljoen verkochte exemplaren overschreden”, zo luidt een bericht op de sociale media-accounts van Bandai Namco. “Bedankt aan alle topvliegers over de hele wereld voor jullie steun bij het bereiken van deze recordbrekende prestatie!”

#ACECOMBAT8 has surpassed 1 million copies worldwide faster than any other title in the series! Thank you to all the ace pilots around the world for your support in reaching record-breaking heights! https://t.co/X0738K69KO — Bandai Namco Entertainment Europe (@BandaiNamcoEU) October 9, 2026

Ace Combat 8: Wings of Theve is nu verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.