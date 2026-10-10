GTA 6-lekker dreigt speelbare build te lekken

“Cyberleek”, de lekker van diverse video’s en details van GTA 6, dreigt nu een speelbare build van de game te lekken.

De lekker dreigt op zijn eigen website om de volledige speelbare build van GTA 6 te plaatsen, maar die site delen we niet aangezien het malware kan bevatten.

Of de dreigingen legitiem zijn, moet nog blijken, maar ze komen nadat de lekker 25 minuten aan gameplay van GTA 6 online zette. Hij lijkt de game ook gemodificeerd te hebben om Jason naakt speelbaar te maken en een fragment van Lucia topless te tonen.

Volgens zijn website zegt Cyberleek dat hij de GTA 6-versie zal vrijgeven als zijn cryptomunt een marktkapitalisatie van 30 miljoen dollar bereikt. Cyberleek beweert dat de versie de volledige verhaalmodus bevat die “tot het einde” gespeeld kan worden, inclusief de aftiteling.

In het bericht staat ook dat Take-Two Interactive het lek zou kunnen voorkomen door zich te verontschuldigen voor het niet uitbrengen van een fysieke versie van de game, en dat ze GTA 6 alsnog fysiek moeten uitbrengen. Op het moment van schrijven zijn de dreigingen niet aan een deadline verbonden.

Het is wederom onduidelijk of dit slechts een laatste poging is om voor de release van de game nog wat bekendheid te verwerven of dat er enige legitimiteit achter zit. Cyberleek heeft tot nu toe meer dan een uur aan gameplaybeelden van GTA 6 vrijgegeven, maar veel mensen online speculeren dat de gelekte beelden afkomstig zijn van een oude versie, in plaats van een recentere. Een lek van een volledig speelbare versie zou dus ook een bluf kunnen zijn.

Grand Theft Auto 6 staat momenteel gepland voor een release op PlayStation 5 en Xbox Series S/ X op 19 november 2026.