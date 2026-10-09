Wardogs Season 2 gaat op 15 oktober van start

Bulkhead en team17 hebben vandaag aangekondigd dat seizoen 2 van Wardogs op 15 oktober van start gaat. Deze update voor de tactische FPS voor 100 spelers volgt op de succesvolle Early Access-lancering op Steam in september.

Gedurende seizoen 2 introduceert Bulkhead vier nieuwe wapens, vier nieuwe voertuigen, drie nieuwe bouwbare objecten, een nieuwe weersvoorinstelling en een experimenteel in-game weddenschapsysteem, naast uitgebreide wijzigingen in gevechten, bouwen, voortgang en de balans tussen de facties. De update markeert de volgende stap in de voortdurende ontwikkeling van Wardogs door Bulkhead , voortbouwend op feedback van spelers en gameplaygegevens die sinds de lancering zijn verzameld.

Spelers krijgen toegang tot vier nieuwe wapens, waaronder het TCX-SPR aanvalsgeweer, de M14 DMR, de PP-19 Bizon machinepistool en de Evo-3 Ultra lichte machinegeweer, ondersteund door een reeks nieuwe accessoires. Het voertuigaanbod wordt ook uitgebreid met de introductie van de Wolf-110, de bewapende aanvalsvariant, de T-72B3 gevechtstank en het Flakpanzer Gepard luchtdoelvoertuig. Drie nieuwe bouwopties, waaronder een MG-nest, een grote schuilplaats en een houten trap, bieden spelers extra mogelijkheden om posities te versterken en belangrijke doelen te verdedigen.

Seizoen 2 introduceert ook een nieuwe regenweermodus, die veranderende omstandigheden op het slagveld met zich meebrengt die van invloed zijn op zichtbaarheid, gevechtsafstanden en geluid. Regen interacteert met de omgeving, inclusief beschadigde en vernielde structuren, terwijl onweer over de hele server gesynchroniseerd is en tijdelijk voetstappen kan maskeren, wat nieuwe tactische mogelijkheden creëert tijdens gevechten.

Een andere belangrijke toevoeging is de experimentele inzetverkoper, een nieuw systeem waarmee spelers hun in-game geld kunnen inzetten op hun eigen prestaties. Spelers kunnen doelstellingen selecteren met extra voorwaarden om de potentiële uitbetalingen te verhogen. Dit introduceert een nieuwe, optionele dynamiek van risico en beloning met hoge inzet in de gameplay, tegen betaling. Dit is de eerste versie van een zeer experimentele functie in de vroege toegangsfase. We zijn van plan deze in de loop van de tijd uit te breiden en kunnen deze gedurende het seizoen toevoegen of verwijderen als blijkt dat deze te makkelijk te misbruiken is.

Naast de nieuwe content brengt seizoen 2 een aanzienlijke herziening van verschillende kernsystemen van de gameplay. De gevechtsbalans omvat aanpassingen aan wapenschade, terugslag en onderdrukking, met als doel duidelijkere rollen te creëren voor de verschillende wapenklassen. De volledige patchnotes voor seizoen 2 worden volgende week bekendgemaakt.

Factiebalans is een ander belangrijk aandachtspunt van de update. Naar aanleiding van feedback van spelers en analyse van wedstrijdgegevens voert Bulkhead een sociaal experiment en een wervingscampagne uit om spelers te werven voor de blauwe ‘Lonestar’-factie – het team met het laagste winstpercentage in seizoen 1.

Dit omvat aanpassingen aan uniformen en spawnposities, evenals exclusieve cash- en XP-bonussen voor Lonestar-spelers in seizoen 2. Aanvullende maatregelen, zoals kortingen bij verkopers voor teams die aanzienlijk achterlopen en beperkingen op het wisselen van team in de slotfase van een wedstrijd, zijn ook ingevoerd.

“We hebben enorm veel geleerd door te kijken hoe mensen Wardogs spelen sinds de lancering. Seizoen 2 geeft spelers meer wapens, voertuigen en speelwijzen, maar minstens zo belangrijk is dat we de feedback hebben verwerkt en de systemen die er voor elke wedstrijd toe doen, hebben aangepast. Early Access draait om het verder ontwikkelen van de game samen met onze community, en dit is de eerste grote stap in dat proces”, aldus Joe Brammer, CEO van Bulkhead.

Seizoen 2 brengt ook kleine verbeteringen aan de teamcoördinatie, voertuigbesturing, responsiviteit van de controller en de voortgang, naast extra beloningen voor teamwork en logistiek. Verdere prestatieoptimalisaties, bugfixes en verbeteringen aan de serverstabiliteit maken deel uit van de update. De volledige patchnotes verschijnen volgende week.

De release volgt op een succesvol Early Access-debuut voor Wardogs, dat op 10 september op Steam werd gelanceerd en meer dan drie miljoen exemplaren verkocht, met een piek van meer dan 425.000 gelijktijdige spelers op Steam.

Wardogs Season 2 verschijnt op 15 oktober op Steam, met verdere updates gepland gedurende de Early Access-periode.