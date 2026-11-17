Joe Brammer, CEO van BULKHEAD Studios, heeft tijdens een livestream stevig uitgehaald naar contentmakers die volgens hem profiteren van negatieve berichtgeving over games.

Daarbij haalde hij ook Electronic Arts (EA) erbij, met een nogal opvallende uitspraak. De ontwikkelaar van WARDOGS is duidelijk niet van plan om kritiek zonder weerwoord te accepteren.

De aanleiding voor de uitbarsting was een video van YouTube-maker EclipseFPS, getiteld Bulkhead Is Completely Out of Touch. In de video uitte de contentmaker kritiek op de ontwikkelaar en de huidige staat van WARDOGS.

Brammer besloot de video tijdens een livestream te bekijken en reageerde uitgebreid op de verschillende punten. Hoewel hij het niet met alle kritiek eens was, gaf hij op sommige momenten ook toe dat de contentmaker terechte opmerkingen maakte. De manier waarop Eclipse zijn kritiek presenteerde, schoot bij de CEO echter duidelijk in het verkeerde keelgat.

Volgens Brammer verdienen influencers aan negatieve berichtgeving

Tijdens de livestream beschuldigde Brammer bepaalde contentmakers ervan een terugkerend patroon te gebruiken om kijkers en inkomsten te genereren. Volgens hem publiceren sommige influencers eerst negatieve video’s met opvallende titels om zoveel mogelijk aandacht te trekken. Wanneer een ontwikkelaar vervolgens een update uitbrengt, verandert de toon en wordt de game ineens weer positief besproken.

Daarna zou dezelfde cyclus zich opnieuw herhalen zodra er nieuwe problemen ontstaan.

Brammer nam daarbij ook Electronic Arts op de korrel. Hij suggereerde dat EA contentmakers bij de lancering van een game zou verwennen om positieve berichtgeving te stimuleren, waarna hetzelfde patroon zich bij volgende releases herhaalt.

Zijn reactie was weinig subtiel:

“Wij zijn verdomme EA niet.”

De CEO benadrukte dat BULKHEAD content wil leveren aan spelers, maar niet wil dat kritiek op de game automatisch wordt omgezet in persoonlijke aanvallen op het ontwikkelingsteam. Volgens hem mogen spelers en contentmakers hem persoonlijk aanspreken op problemen met WARDOGS.

Brammer blijft trouw aan zijn eigen koers

Het is niet de eerste keer dat de CEO zich nadrukkelijk uitspreekt over kritiek op WARDOGS. Eerder liet hij al weten dat spelers de game niet hoeven te kopen als deze niet bij hun verwachtingen past. Wie ontevreden is, kan volgens hem zelfs zijn geld terugvragen.

Brammer benadrukt dat BULKHEAD een duidelijke visie heeft op de ontwikkeling van WARDOGS en niet van plan is om die bij iedere negatieve reactie aan te passen.

De uitspraken leveren opnieuw discussie op over de relatie tussen gameontwikkelaars en contentmakers. Waar ontwikkelaars afhankelijk zijn van de aandacht van influencers om hun games onder de aandacht te brengen, zijn diezelfde contentmakers ook vrij om kritisch te zijn wanneer een game tekortschiet.

Of Brammers openlijke confrontatie met EclipseFPS uiteindelijk iets verandert aan die verhouding, valt nog te bezien. Eén ding is in ieder geval duidelijk: de CEO van BULKHEAD is niet bang om zijn mening te geven.

Wat vinden jullie van Wardogs? Heeft het derde seizoen een hoop positieve veranderingen doorgevoerd? Of is het voor jullie ook te veel grinden?