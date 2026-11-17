Rockstar Games heeft zes nieuwe screenshots van Grand Theft Auto VI gedeeld via een nogal opvallend kanaal.

The Weather Channel geeft spelers namelijk alvast een voorproefje van de verschillende weersomstandigheden die ze in de fictieve staat Leonida kunnen verwachten. Van hevige regenbuien tot tropische stormen en dichte mist: het lijkt erop dat Rockstar Games flink heeft uitgepakt met het dynamische weersysteem.

De zes screenshots werden gepubliceerd via de sociale media van The Weather Channel, dat voor de gelegenheid een weersvoorspelling voor Leonida presenteerde. De afbeeldingen laten verschillende weersomstandigheden zien die spelers tijdens hun avonturen in GTA 6 kunnen tegenkomen.

Van tropische stormen tot dichte mist

Een van de afbeeldingen toont een flinke regenbui in een stedelijk gebied. De regen zorgt voor reflecties op het asfalt en maakt duidelijk hoeveel aandacht Rockstar heeft besteed aan de visuele effecten van het weer.

Ook Pelican Valley komt voorbij. Hier is een naderende storm boven het moerasgebied te zien. In Vice City krijgen spelers mogelijk te maken met zeemist die vanaf de oceaan de skyline bedekt.

Daarnaast toont een screenshot een onweersbui bij de bar Rusty Anchor, terwijl Gambit Bay wordt bedekt door een laag laaghangende mist. De laatste afbeelding laat zien hoe harde wind en regen de wegen bij Key Lento teisteren.

Rockstar heeft het weersysteem opnieuw opgebouwd

Volgens Owen Shepherd, vicepresident Art: Light and Rendering bij Rockstar Games, heeft de studio het weersysteem volledig opnieuw opgebouwd. Het doel was om de weersomstandigheden lokaler, langduriger en vooral dynamischer te maken.

Leonida is gebaseerd op de Amerikaanse staat Florida, waar het weer behoorlijk onvoorspelbaar kan zijn. Rockstar wil die eigenschappen zo realistisch mogelijk naar de game vertalen. Spelers kunnen daardoor niet alleen verschillende weersomstandigheden verwachten, maar ook veranderingen die zich lokaal in de spelwereld voordoen.

Met deze nieuwe screenshots krijgen we opnieuw een indruk van de technische ambities van Rockstar Games. Het lijkt erop dat zelfs een flinke regenbui straks voldoende reden is om even rustig van het uitzicht te genieten. Al is dat op zich niet eens nodig.