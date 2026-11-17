Goed nieuws voor Nintendo Switch 2-bezitters die nog twijfelen over Splatoon Raiders. Nintendo heeft namelijk een gratis demo uitgebracht van de kleurrijke actiegame.

Met de demo krijgen spelers de mogelijkheid om alvast een deel van het avontuur te ontdekken, voordat ze besluiten om de volledige game aan te schaffen. De proefversie bevat drie speelbare levels en verschillende uitrustingen om uit te proberen.

De gratis demo neemt spelers mee naar de Spirhalite-eilanden, waar drie verschillende levels beschikbaar zijn om te ontdekken. Tijdens deze missies kunnen spelers aan de slag met drie vooraf samengestelde load-outs. Hierdoor krijg je alvast een indruk van de verschillende speelstijlen en mogelijkheden die de volledige game te bieden heeft.

Ook het bekende trio Deep Cut is van de partij. Shiver, Frye en Big Man keren terug om spelers tijdens hun avontuur te ondersteunen. Daarmee krijgen spelers alvast een voorproefje van de personages en de kleurrijke wereld die centraal staan in Splatoon Raiders.

A demo version of Splatoon Raiders is now available on Nintendo Switch 2! Get a taste of the Spirhalite Islands with 3 different stages, and team up with Deep Cut to take 3 preselected loadouts for a test splat. Play today: https://t.co/4hY9bim8LL pic.twitter.com/PVQajhUp78 — Splatoon North America (@SplatoonNA) November 17, 2026

Een andere ervaring dan de reguliere Splatoon-games

Splatoon Raiders onderscheidt zich behoorlijk van de eerdere games uit de franchise. Waar de reguliere Splatoon-games voornamelijk draaien om competitieve multiplayergevechten, kiest deze spin-off voor een meer verhalende ervaring.

Spelers kruipen in de huid van een monteur die samen met Deep Cut de Spirhalite-eilanden verkent. Tijdens verschillende expedities moeten spelers het opnemen tegen groepen Salmonids en op zoek gaan naar waardevolle schatten.

De verzamelde buit kan vervolgens worden gebruikt om wapens, gadgets en andere onderdelen van je uitrusting te verbeteren. Ook kun je verschillende tanks gebruiken, die ieder hun eigen mogelijkheden en speelstijl hebben.

Hoewel de game voornamelijk gericht is op singleplayer, is het ook mogelijk om met maximaal vier spelers samen op avontuur te gaan via online multiplayer of lokale draadloze verbinding.

Gratis demo is nu beschikbaar

Splatoon Raiders verscheen oorspronkelijk op 23 juli 2026 exclusief voor de Nintendo Switch 2. De game wist bij de release al op positieve reacties te rekenen en heeft inmiddels ook indrukwekkende verkoopcijfers behaald.

De demo is vanaf 17 november gratis te downloaden via de Nintendo eShop op de Nintendo Switch 2.

Lees onze volledige review van Splatoon Raiders