Er zijn twaalf nieuwe screenshots van GTA 6 verschenen. De beelden maken deel uit van een uitgebreide coverstory van Edge Magazine en geven een nieuwe indruk van Vice City en de omliggende staat Leonida, met onder meer motorbendes, politieagenten en verschillende omgevingen buiten de stad.

De nieuwe screenshots zijn verschenen bij de uitgebreide preview van Edge Magazine, die online is gepubliceerd door GamesRadar+. De beelden tonen verschillende situaties uit de game en laten zien hoe uiteenlopend de wereld van GTA 6 is.

Nieuwe screenshots tonen meer van Leonida

Een deel van de beelden speelt zich af in Vice City, waar spelers onder meer de skyline, het water en het drukke stadsleven kunnen bekijken. Andere screenshots nemen ons mee naar de rustigere gebieden van Leonida.

Zo zijn er beelden van een motorbende, voertuigen in de wetlands en een onderwateromgeving waarin een hamerhaai te zien is. Ook Jason en Lucia komen in verschillende situaties voorbij.

De screenshots geven daarmee een gevarieerder beeld van de spelwereld dan alleen de bekende straten en neonverlichting van Vice City. Vooral de gebieden buiten de stad krijgen opnieuw aandacht.

Ook nieuwe details over politie en overvallen

Naast de omgevingen tonen de beelden verschillende actiescènes. Zo is te zien hoe Jason en Lucia betrokken raken bij een overval, terwijl andere screenshots politieagenten en gewapende personages laten zien.

De nieuwe beelden sluiten aan bij de details die in de uitgebreide preview van Edge Magazine naar voren komen. Daarin wordt onder meer ingegaan op de manier waarop de politie verdachten opspoort en hoe de personages met hun omgeving omgaan.

De screenshots zelf onthullen echter geen grote nieuwe verhaallijnen. Ze bieden vooral extra materiaal om de spelwereld en de personages nader te bekijken.

GTA 6 verschijnt in november

Fans hoeven niet lang meer te wachten om zelf door Leonida te reizen. Grand Theft Auto 6 staat gepland voor 19 november 2026 en verschijnt voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Tot die tijd geven de nieuwe screenshots alvast een extra blik op de wereld die Rockstar Games heeft opgebouwd.