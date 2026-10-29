GTA 6 bevat een volledig functionerende openbaarvervoersysteem

GTA 6 krijgt een volledig functionerend openbaarvervoersysteem. Spelers kunnen straks niet alleen met de auto door Vice City reizen, maar ook als passagier gebruikmaken van bussen en treinen. Rockstar wil hiermee de wereld van GTA 6 nog realistischer maken.

In eerdere delen van Grand Theft Auto speelde openbaar vervoer een beperkte rol. Hoewel er bussen en treinen door de spelwereld reden, konden spelers daar niet altijd daadwerkelijk als passagier gebruik van maken. In GTA 6 lijkt dat te veranderen.

Bussen en treinen krijgen een grotere rol in GTA 6

In een uitgebreide preview van Edge Magazine, gepubliceerd via GamesRadar+, vertelt Phil Hooker, hoofd ontwikkeling bij Rockstar Games, over het openbaarvervoersysteem van GTA 6.

Hooker houdt zich naar eigen zeggen intensief bezig met de werking van de bussen. Hij wil er zeker van zijn dat ze daadwerkelijk op de juiste momenten verschijnen. De ontwikkelaar gebruikt het systeem zelf regelmatig tijdens het spelen en heeft inmiddels zelfs de verschillende busroutes uit zijn hoofd geleerd.

Ook treinen maken deel uit van het openbaar vervoer. Daarmee krijgen spelers meer mogelijkheden om zich door de spelwereld van Leonida te verplaatsen zonder zelf achter het stuur te kruipen.

Meer vrijheid om de wereld te verkennen

Het openbaar vervoer sluit aan bij de bredere ambitie van Rockstar om spelers hun eigen ervaringen in GTA 6 te laten bepalen. Wie niet voortdurend met een auto door Vice City wil rijden, krijgt zo een alternatief om de omgeving te verkennen.

Reizen met de bus of trein kan bovendien een andere manier bieden om de wereld aan je voorbij te zien trekken. Spelers hoeven daarbij niet voortdurend rekening te houden met de staat van hun eigen voertuig.

Hoewel openbaar vervoer niet nieuw is binnen de Grand Theft Auto-serie, lijkt de uitgebreidere uitwerking in GTA 6 een stap verder te gaan dan in eerdere delen.

Hoe uitgebreid het systeem uiteindelijk wordt en hoeveel routes beschikbaar zijn, moet nog blijken. Rockstar heeft de precieze mogelijkheden van het openbaar vervoer nog niet volledig toegelicht.