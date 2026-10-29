Xbox-topvrouw Asha Sharma zegt dat de vraag naar Xbox-consoles momenteel groter is dan het beschikbare aanbod. Dat maakte ze bekend na de presentatie van Microsofts kwartaalcijfers, waaruit juist bleek dat de hardware omzet van Xbox met 14 procent is gedaald.

In een bericht op sociale media liet Sharma weten dat de verkoop van Xbox-consoles wordt beperkt door het beschikbare aanbod. Volgens de topvrouw werkt Xbox eraan om meer consoles bij spelers te krijgen, onder meer door het refurbishprogramma uit te breiden.

Xbox-hardwareomzet daalt met 14 procent

De uitspraken van Sharma komen op een opvallend moment. Uit de meest recente kwartaalcijfers van Microsoft blijkt namelijk dat de hardwareomzet van Xbox met 14 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Ook de totale omzet van Xbox uit content en diensten daalde, met 2 procent. Dat is wel een verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal, toen deze omzet nog met 10 procent terugliep.

Sharma wees daarnaast op positieve ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zo groeide de omzet van het pc-platform met dubbele cijfers en presteerden Minecraft en World of Warcraft volgens haar bijzonder goed.

Xbox wil meer consoles beschikbaar maken

Om de beschikbaarheid van consoles te verbeteren, wil Xbox onder meer gebruikmaken van een uitgebreid refurbishprogramma. Daarmee kunnen gebruikte consoles worden opgeknapt en opnieuw aan spelers worden aangeboden.

Het is nog niet duidelijk in welke regio’s de tekorten het grootst zijn. Ook is niet bekend hoeveel extra consoles Xbox via het programma beschikbaar wil maken.

De uitspraak van Sharma roept daardoor vragen op. Hoewel Xbox stelt dat de vraag groter is dan het aanbod, wijzen de dalende hardwareomzet en de ervaringen van sommige consumenten erop dat de situatie niet overal hetzelfde is.

Xbox heeft nog geen concrete cijfers gedeeld over de omvang van het vermeende tekort of wanneer de beschikbaarheid van consoles zal verbeteren.