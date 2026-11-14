Weekoverzicht 46: GTA 6-nieuws, PlayStation en Xbox

We zijn weer een weekje dichterbij de release van GTA 6. Ondertussen heeft Fortnite spelers een bijzondere verrassing voorgeschoteld en bereikt de PlayStation 5 een indrukwekkende verkoopmijlpaal. Ook Nintendo, Xbox en andere ontwikkelaars hebben deze week genoeg nieuws te delen!

GTA 6, Fortnite, PlayStation en meer in Weekoverzicht 46!

Rockstar Games domineert ook deze week het nieuws. Van een mogelijke lijst met 55 trophies tot een gelekte kaart van Leonida: Grand Theft Auto VI blijft de gemoederen bezighouden. Daarnaast probeert de ontwikkelaar met nieuwe mechanismen spelers voor het eerst aan te moedigen om empathie te tonen.

Fortnite-spelers zijn ondertussen massaal op zoek naar een bijzonder zeldzame Pirate Shop Token. Ook PlayStation heeft een bewogen week achter de rug met de annulering van Fairgames en het bereiken van 100 miljoen verscheepte PS5-consoles.

Verder krijgen we nieuws over de toekomst van Wolfenstein, een opmerkelijke prijsverhoging bij GameStop en de terugkeer van een bekende stem uit Ocarina of Time. Tijd om de belangrijkste gebeurtenissen van deze week op een rijtje te zetten!

Het belangrijkste gamingnieuws van deze week

Fortnite-spelers zijn massaal op zoek naar de Pirate Shop Token

Het nieuwe One Piece-seizoen heeft een bijzondere verrassing voor spelers, maar de kans om deze te vinden is bijzonder klein.

Het nieuwe One Piece-seizoen van Fortnite bevat een bijzondere beloning voor spelers. Tijdens het Treasure Hunters-evenement kunnen spelers namelijk een Pirate Shop Access Token vinden. Hiermee krijgen ze veertien dagen lang gratis toegang tot vrijwel alle cosmetische items in de Item Shop.

De token is echter behoorlijk zeldzaam. Epic Games heeft inmiddels bekendgemaakt dat spelers slechts een kans van 1 op 137.500 hebben om de beloning in een kist te vinden. Voor een gouden outfit is de kans zelfs nog kleiner: 1 op 1.562.500.

Spelers krijgen overigens nog een tweede kans op de token. In 2027 volgt namelijk nog een extra periode van veertien dagen waarin de beloning beschikbaar kan zijn.

Waarom is dit interessant?

De Pirate Shop Token klinkt als een aantrekkelijke beloning, maar de kans om hem daadwerkelijk te vinden is bijzonder klein. Het is dan ook niet vreemd dat spelers massaal kisten blijven openen in de hoop op een gratis bezoek aan de Item Shop.

Lees het volledige artikel over de Fortnite Pirate Shop Token.

Epic Games onthult officiële dropkans van de Fortnite Pirate Shop Token

De kans om de felbegeerde beloning te vinden blijkt nog kleiner dan veel spelers hadden verwacht.

Epic Games heeft inmiddels duidelijkheid gegeven over de kansen tijdens het Treasure Hunters-evenement. De Pirate Shop Access Token heeft een dropkans van slechts 1 op 137.500 per geopende kist.

Wie specifiek op zoek is naar een gouden outfit, moet nog meer geluk hebben. Daarvoor bedraagt de kans namelijk 1 op 1.562.500. Daarmee behoort de beloning tot de bijzonder zeldzame vondsten binnen Fortnite.

Waarom is dit interessant?

De officiële cijfers geven spelers eindelijk een beeld van hoe zeldzaam de token daadwerkelijk is. Het verklaart ook waarom de zoektocht voor veel spelers behoorlijk lang kan duren.

Lees het volledige artikel over de dropkans van de Pirate Shop Token.

GTA 6 krijgt mogelijk 55 trophies en achievements

Volgens gelekte informatie heeft Rockstar Games behoorlijk wat uitdagingen voor spelers in petto.

Grand Theft Auto VI krijgt naar verluidt 55 trophies en achievements. Dat blijkt uit informatie die door verschillende dataminers naar buiten is gebracht.

Opvallend is dat 54 van de achievements een waarde tussen 1 en 54 zouden hebben gekregen. De laatste achievement staat voorlopig op 1000 punten. Mogelijk gaat het hierbij om een speciale beloning voor spelers die alle andere uitdagingen voltooien.

Rockstar Games heeft de lijst zelf nog niet bevestigd. Het is dus verstandig om de informatie voorlopig als een gerucht te beschouwen.

Waarom is dit interessant?

Voor trophyjagers kan GTA 6 behoorlijk wat werk opleveren. Vooral de laatste achievement roept vragen op. We zijn benieuwd welke uitdaging Rockstar daarvoor heeft bedacht.

Lees het volledige artikel over de mogelijke trophies en achievements van GTA 6.

Rockstar mikt met GTA 6 op 30 FPS, ook op PS5 Pro

Wie hoopte op 60 frames per seconde op de krachtigere PlayStation 5 Pro moet de verwachtingen voorlopig bijstellen.

Rockstar Games mikt met Grand Theft Auto VI op 30 FPS op de huidige generatie consoles. Ook de PlayStation 5 Pro krijgt voorlopig geen speciale 60-FPS-modus.

De extra rekenkracht van de PS5 Pro wordt vooral ingezet om de visuele kwaliteit te verbeteren. Denk daarbij aan uitgebreidere details, betere lichteffecten en extra mogelijkheden voor raytracing.

Daarmee lijkt Rockstar vooral te kiezen voor een zo gedetailleerd mogelijke spelwereld. Leonida moet een uitgebreide en levendige omgeving worden waarin spelers zich volledig kunnen verliezen.

Waarom is dit interessant?

De PS5 Pro is aanzienlijk krachtiger dan de standaard PlayStation 5, maar dat betekent niet automatisch dat iedere game op 60 FPS draait. Rockstar lijkt bij GTA 6 vooral prioriteit te geven aan visuele kwaliteit en de omvang van de spelwereld.

Lees het volledige artikel over de framerate van GTA 6.

GTA 6 krijgt eigen animatieserie Macca & Friends

Rockstar Games laat zien dat er in Leonida ook ruimte is voor een bijzondere animatieserie.

Wie dacht dat spelers in Grand Theft Auto VI alleen maar bezig zijn met overvallen, achtervolgingen en andere criminele activiteiten, heeft het mis.

Rockstar heeft namelijk een eerste trailer gedeeld van Macca & Friends. De fictieve animatieserie speelt zich af binnen de wereld van GTA 6 en draait om Macca the Gator en zijn vrienden.

De korte trailer geeft alvast een indruk van de humor en animatiestijl. Daarmee laat Rockstar opnieuw zien hoeveel aandacht de studio besteedt aan de details van de spelwereld.

Waarom is dit interessant?

De fictieve televisieprogramma’s en radiozenders zijn al jarenlang een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto. Een eigen animatieserie zorgt voor nog meer achtergrondverhaal en persoonlijkheid binnen Leonida.

Bekijk de eerste trailer van Macca & Friends.

Volledige GTA 6-kaart mogelijk gelekt, maar wij laten het speurwerk aan jullie over

Foto’s van de fysieke kaart uit de Collector’s Edition circuleren online en onthullen nieuwe locaties in Leonida.

De volledige kaart van Grand Theft Auto VI is mogelijk online verschenen. De afbeelding zou afkomstig zijn van de fysieke kaart die bij de Collector’s Edition wordt geleverd.

Op de kaart zijn verschillende gebieden, eilanden en herkenbare locaties van Leonida te zien. Daarmee krijgen spelers een nieuwe blik op de spelwereld die Rockstar Games voor het volgende avontuur heeft ontwikkeld.

Volgens de berichtgeving zijn de foto’s afkomstig van een medewerker van Selfridges in Manchester, waar de Collector’s Edition tijdens een evenement onder de aandacht werd gebracht.

Waarom is dit interessant?

Rockstar heeft nog lang niet alle geheimen van Leonida onthuld. De kaart kan spelers helpen om alvast nieuwe locaties te ontdekken. We laten het speurwerk daarom graag aan jullie over: hebben jullie de afbeelding al gevonden en welke details zijn jullie opgevallen?

Lees het volledige artikel over de gelekte GTA 6-kaart.

GTA 6 moedigt spelers voor het eerst aan om empathie te tonen

Rockstar Games wil met nieuwe mechanismen een andere kant van spelers naar boven halen.



Grand Theft Auto staat bekend om zijn vrijheid, misdaad en de mogelijkheid om complete chaos te veroorzaken. Toch wil Rockstar Games met GTA 6 ook een andere kant van spelers naar boven halen.

Volgens Rob Nelson, co-studiobaas bij Rockstar North, probeert de studio voor het eerst in de geschiedenis van de franchise mechanismen toe te voegen die spelers aanmoedigen om empathie te tonen.

De relatie tussen Jason en Lucia speelt daarbij een belangrijke rol. Spelers krijgen de mogelijkheid om tijd aan hun relatie te besteden, maar kunnen deze ook verwaarlozen. Rockstar wil spelers daarbij niet dwingen om zich op een bepaalde manier te gedragen.

Waarom is dit interessant?

Rockstar lijkt hiermee meer diepgang te willen geven aan de hoofdpersonages. Spelers blijven vrij om hun eigen keuzes te maken, maar krijgen mogelijk ook meer redenen om na te denken over de gevolgen daarvan. Misschien wordt een tweede playthrough straks wel een stuk interessanter.

Lees het volledige artikel over het empathiesysteem van GTA 6.

PlayStation annuleert Fairgames na tegenvallende testresultaten

Haven Studios stopt met de ontwikkeling van de multiplayergame na een teleurstellende testperiode.

PlayStation heeft de ontwikkeling van Fairgames officieel stopgezet. De multiplayergame van Haven Studios werd in 2023 aangekondigd, maar heeft inmiddels definitief het veld moeten ruimen.

Aanleiding zijn tegenvallende resultaten tijdens een recente test met duizenden spelers. Hoewel de technische kant van de test naar behoren verliep, vielen de feedback en resultaten op het gebied van spelersbehoud tegen.

De annulering is opnieuw een tegenvaller voor de eerdere plannen van Sony om het aanbod aan live-servicegames flink uit te breiden.

Waarom is dit interessant?

Fairgames was een van de projecten waarmee PlayStation een grotere rol wilde spelen op de markt voor multiplayergames. De annulering laat opnieuw zien hoe moeilijk het is om binnen deze markt een nieuw succes op te bouwen.

Lees het volledige artikel over de annulering van Fairgames.

PlayStation 5 passeert grens van 100 miljoen verkochte exemplaren

Sony bereikt een indrukwekkende mijlpaal met de huidige generatie console.

De PlayStation 5 is inmiddels meer dan 100 miljoen keer verscheept. Daarmee behoort de console tot een select gezelschap van systemen die deze verkoopmijlpaal hebben weten te bereiken.

Volgens de bijgewerkte verkoopcijfers van Sony Interactive Entertainment passeerde de PS5 op 10 november 2026 de grens van 100 miljoen exemplaren.

De console verscheen oorspronkelijk in november 2020 en heeft daar dus bijna zes jaar over gedaan. Daarmee blijft de PS5 iets achter op zijn voorganger, de PlayStation 4.

Waarom is dit interessant?

Ondanks de uitdagingen tijdens de huidige generatie, waaronder wereldwijde chiptekorten en stijgende hardwareprijzen, blijft de belangstelling voor de PlayStation 5 groot. De grens van 100 miljoen exemplaren is dan ook een bijzondere prestatie voor Sony.

Lees het volledige artikel over de verkoopmijlpaal van de PlayStation 5.

God of War: Sons of Sparta krijgt PS4-versie en twee nieuwe spelmodi

De 2D-spin-off verschijnt op de oudere console, terwijl PS4- en PS5-spelers twee nieuwe uitdagingen krijgen.

God of War: Sons of Sparta verschijnt binnenkort ook voor de PlayStation 4. Tegelijkertijd ontvangen spelers op PS4 en PS5 een gratis update met twee nieuwe spelmodi.

De eerste modus heet Hermes Mode en is gericht op spelers die zo snel mogelijk door het avontuur willen komen. De modus bevat een speedrun-onderdeel met een timer, tussentijdse tijden en een permanente ranglijst.

Hermes Mode wordt normaal gesproken vrijgespeeld nadat je het spel hebt uitgespeeld. Er is echter ook een manier om de modus eerder te ontgrendelen via een speciale code:

Omhoog, Omhoog, Omlaag, Omlaag, Links, Rechts, Links, Rechts, L1, R1, Touchpad.

De tweede modus heet Erebus Mode. Hierbij is één klap voldoende om zowel Kratos als zijn tegenstanders uit te schakelen. Iedere fout kan daardoor direct het einde van een poging betekenen.

Waarom is dit interessant?

De nieuwe modi geven spelers die het avontuur al hebben voltooid een reden om opnieuw aan de slag te gaan. Vooral Erebus Mode belooft een flinke uitdaging te worden voor iedereen die het gevechtssysteem volledig onder de knie heeft.

Lees het volledige artikel over de PS4-versie en de nieuwe spelmodi.

PlayStation stopt in december met cloudstreaming via pc-app

Sony trekt op 10 december de stekker uit de PlayStation Plus-app voor pc.

Sony stopt op 10 december met de PlayStation Plus-app voor pc. Daarmee verdwijnt ook de mogelijkheid om PlayStation-games via cloudstreaming op een computer te spelen.

Volgens Sony maakt slechts een klein deel van de Premium-abonnees gebruik van de dienst. Minder dan 0,4 procent van de daarvoor in aanmerking komende gebruikers zou de pc-app gebruiken.

De overige mogelijkheden van PlayStation Plus blijven bestaan. De wijziging heeft specifiek betrekking op de pc-app en de bijbehorende cloudstreamingfunctie.

Waarom is dit interessant?

Cloudgaming is een van de manieren waarop Sony zijn PlayStation-diensten naar andere apparaten wil brengen. Het lage gebruik van de pc-app laat echter zien dat niet iedere dienst even succesvol blijkt te zijn.

Lees het volledige artikel over het stoppen van cloudstreaming via de pc-app.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time-remake al meer dan 5 miljoen keer verkocht

De terugkeer van de Nintendo 64-klassieker blijkt een groot succes op de Switch 2.

De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time heeft een indrukwekkende verkoopmijlpaal bereikt. Nintendo heeft bekendgemaakt dat de game in slechts vier dagen tijd wereldwijd al 5,2 miljoen keer is verkocht.

De remake verscheen op 5 november 2026 voor de Nintendo Switch 2. Een groot deel van de verkoopcijfers komt uit Japan, waar ongeveer 810.000 exemplaren zijn verkocht.

De cijfers laten zien dat er nog altijd enorm veel belangstelling is voor de klassieker uit 1998. De remake brengt het avontuur naar een nieuwe generatie spelers, terwijl ook veel fans van het origineel opnieuw naar Hyrule terugkeren.

Waarom is dit interessant?

Ocarina of Time wordt door veel spelers beschouwd als een van de belangrijkste games ooit gemaakt. De verkoopcijfers laten zien dat de klassieker ook bij een nieuwe generatie spelers bijzonder populair is.

Lees het volledige artikel over het verkooprecord van Ocarina of Time.

Wolfenstein 3 officieel bevestigd door Xbox

MachineGames werkt aan een nieuw deel in de populaire franchise.

Het hoge woord is eruit: Wolfenstein 3 is officieel in productie bij MachineGames. Xbox-topvrouw Asha Sharma heeft de ontwikkeling van de nieuwe game bevestigd via sociale media.

Daarbij deelde ze een afbeelding van een scriptpagina uit de game. Ook MachineGames heeft inmiddels gereageerd en bevestigd dat het derde deel daadwerkelijk in productie is.

Zowel Brian Bloom als Debra Wilson keren terug als respectievelijk BJ Blazkowicz en Grace Walker. De ontwikkelaar deelde daarnaast een foto van een motion-capturesessie.

Een releasedatum of verdere details over de gameplay zijn nog niet bekendgemaakt.

Waarom is dit interessant?

MachineGames lijkt hiermee eindelijk de plannen voor een nieuw deel van de moderne Wolfenstein-reeks waar te maken. Fans kunnen zich dus opmaken voor een nieuw avontuur met BJ Blazkowicz.

Lees het volledige artikel over de bevestiging van Wolfenstein 3.

GameStop vraagt bijna 2.000 dollar voor Xbox Series X25 Limited Edition

De Amerikaanse winkelketen heeft de prijs van de speciale jubileumconsole flink verhoogd.

Wie nog op zoek is naar de Xbox Series X25 Limited Edition, kan bij GameStop maar beter diep in de buidel tasten.

Waar de console eerder nog voor 999 dollar werd aangeboden, staat deze inmiddels voor 1.995 dollar op de website. Eerder werd zelfs een prijs van maar liefst 4.950 dollar waargenomen.

Microsoft bood de speciale editie oorspronkelijk aan voor 899,99 dollar. De prijsverhoging van GameStop heeft dan ook voor de nodige kritiek gezorgd.

Of er sprake is van een bewuste prijsverhoging of een administratieve fout, is nog niet duidelijk. Insider Gaming heeft GameStop om een reactie gevraagd.

Waarom is dit interessant?

Een gelimiteerde console mag natuurlijk best wat extra kosten, maar bijna 2.000 dollar is wel een heel ander verhaal. GameStop lijkt hiermee vooral de aandacht te trekken, al is het vermoedelijk niet de publiciteit waarop de winkelketen had gehoopt.

Lees het volledige artikel over de bizarre prijs van de Xbox Series X25.

Marvel 1943: Rise of Hydra zou nauwelijks gameplay bevatten

Volgens een rapport van Kotaku zou de game flink zijn afgeschaald en vooral om één knop draaien.

De ontwikkeling van Marvel 1943: Rise of Hydra verloopt niet bepaald vlekkeloos. Volgens een nieuw rapport van Kotaku zou de game van Skydance New Media flink zijn afgeschaald.

Zo zou de oorspronkelijke versie zijn ontwikkeld als Netflix-game. De huidige gameplay zou volgens het rapport voornamelijk om één knop draaien.

Het project van voormalig Uncharted-regisseur Amy Hennig werd in 2024 uitgebreid onthuld. De actiegame speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en laat spelers onder meer aan de slag gaan met Captain America en Black Panther. Ook Gabriel Jones en Nanali maken deel uit van het speelbare gezelschap.

Voorlopig blijft het onduidelijk hoeveel van de oorspronkelijke plannen uiteindelijk in de uiteindelijke game terechtkomen.

Waarom is dit interessant?

Marvel 1943: Rise of Hydra werd met behoorlijk hoge verwachtingen aangekondigd. Wanneer de huidige ontwikkeling inderdaad zo sterk is afgeschaald, roept dat vragen op over de uiteindelijke vorm van het project.

Lees het volledige artikel over Marvel 1943: Rise of Hydra.

‘Hey! Listen!’ De originele stem van Navi is terug in Ocarina of Time-remake

De oorspronkelijke Japanse stemactrice keert terug voor de remake van de Nintendo 64-klassieker.

Goed nieuws voor fans van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De oorspronkelijke Japanse stem van Navi keert terug in de remake voor de Nintendo Switch 2.

Het gaat om stemactrice Kaori Mizuhashi, die het bekende elfje ook in de Nintendo 64-versie uit 1998 van een stem voorzag.

De terugkeer kwam bovendien op een bijzondere manier tot stand. Nintendo ontdekte pas na de audities dat opnieuw dezelfde stemactrice was geselecteerd die Navi ook in het origineel insprak.

Waarom is dit het GamingNation Moment van de Week?

Soms zijn het juist de kleine details die een remake bijzonder maken. De terugkeer van de originele stem van Navi is een mooie knipoog naar de Nintendo 64-klassieker en zorgt ervoor dat een vertrouwd onderdeel van het avontuur behouden blijft.

En laten we eerlijk zijn: sommige spelers zullen waarschijnlijk nooit vergeten hoe vaak ze in 1998 werden onderbroken door dat ene bekende zinnetje.

Lees het volledige artikel over de terugkeer van Navi’s originele stem.

Vooruitblik op volgende week

Wat staat ons de komende dagen te wachten?

Ook in week 47 staat er genoeg op de planning. De belangrijkste release wordt natuurlijk Grand Theft Auto VI, maar ook op andere platforms verschijnen interessante games. Hieronder zetten we een aantal opvallende releases op een rij.

16 november: God of War: Sons of Sparta – PlayStation 4. Tegelijkertijd verschijnen Hermes Mode en Erebus Mode als gratis update voor PS4 en PS5.

– PlayStation 4. Tegelijkertijd verschijnen Hermes Mode en Erebus Mode als gratis update voor PS4 en PS5. 16 november: Littlelands – PC (Early Access)

– PC (Early Access) 16 november: Spirit Crossing – PC, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2

– PC, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 16 november: Trees Hate You – PC

– PC 17 november: Milki Delivery – PC

– PC 17 november: Moonlight Peaks – PlayStation 5

– PlayStation 5 19 november: Flame, Forest & Flood – PC

– PC 19 november: Grand Theft Auto VI – PlayStation 5 en Xbox Series X|S

– PlayStation 5 en Xbox Series X|S 19 november: Volvy’s Adventure: Reslimed – PC

Natuurlijk kijken we vooral uit naar de release van GTA 6. Na jaren van wachten is het avontuur van Jason en Lucia eindelijk bijna binnen handbereik. We houden daarnaast de ontwikkelingen rondom de andere releases en de nieuwe spelmodi van God of War: Sons of Sparta in de gaten.

De komende week belooft in ieder geval genoeg gespreksstof op te leveren!

🎮 Tot volgende week!

Dat was alweer het GamingNation Weekoverzicht van week 46! Van de zoektocht naar een zeldzame Fortnite-token tot de nieuwste ontwikkelingen rondom GTA 6 en de terugkeer van Navi: de game-industrie heeft ons opnieuw genoeg nieuws gebracht.

Heb jij deze week nog iets interessants gemist of is er nieuws dat volgens jou absoluut in het volgende Weekoverzicht thuishoort? Laat het ons weten in de reacties!

Tot volgende week op GamingNation!