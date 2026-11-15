Column

Starkiller vs. Cal Kestis: wie heeft hier eigenlijk de controle?

Star Wars Starkiller Cal Kestis
Søren Kamper

Søren Kamper is a writer and editor at Star Wars: Gaming, where he covers the history, design and development of Star Wars video games across more than four decades.

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