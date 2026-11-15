Spelers die binnenkort met Grand Theft Auto 6 aan de slag gaan, lijken zich voorlopig niet te hoeven vervelen.

Volgens nieuwe informatie heeft de game een campagne die ongeveer 50 uur in beslag neemt. Wie daarnaast alle trofeeën en achievements wil behalen, moet mogelijk rekenen op zo’n 200 uur speeltijd.

Dat meldt Tom Henderson van Insider Gaming. Volgens informatie waarover de website beschikt, bestaat de campagne uit bijna 100 missies, verdeeld over vijf hoofdstukken. De geschatte speelduur komt daarmee uit op ongeveer 50 uur. Uiteraard kan de daadwerkelijke speeltijd verschillen, afhankelijk van het speeltempo en hoeveel tijd spelers besteden aan het verkennen van de spelwereld.

Rockstar-topman speelde GTA 6 in 80 uur uit

Een interessante aanvulling komt van Rob Nelson, hoofd ontwikkeling en mede-studiohoofd bij Rockstar Games. In een interview met The New York Times vertelde hij dat hij in februari een speelsessie van ongeveer 80 uur achter de rug had. Daarbij speelde hij niet alleen het hoofdverhaal, maar hield hij zich ook bezig met optionele doelen die gevolgen hebben voor het verhaal.

Nelson beschreef daarbij hoe spelers hun dagelijkse routine kunnen onderbreken om de wereld te verkennen, activiteiten te ondernemen en natuurlijk wat problemen te veroorzaken. Dat laatste klinkt voor een Grand Theft Auto-game natuurlijk niet geheel onbekend.

Ongeveer 200 uur voor alle trofeeën

Wie niet alleen het verhaal wil uitspelen, maar ook alle trofeeën en achievements wil verzamelen, moet aanzienlijk meer tijd reserveren. Insider Gaming schat dat het behalen van de platina trofee of alle bijbehorende achievements ongeveer 200 uur kan kosten.

Daarbij spelen verschillende verzamelactiviteiten een rol. Sommige uitdagingen zouden bovendien afhankelijk zijn van willekeurige gebeurtenissen (RNG), waardoor het behalen van bepaalde trofeeën extra tijd kan kosten.

Een voorbeeld is het verzamelen en registreren van de verschillende diersoorten. In september werd al bekend dat spelers maar liefst 170 verschillende diersoorten kunnen tegenkomen op de kaart.

Ter vergelijking: de totale speeltijd voor het volledig afronden van Red Dead Redemption 2 wordt volgens de aangehaalde schatting op ongeveer 196 uur gezet. GTA 6 zou daarmee in dezelfde categorie kunnen vallen.

Het is overigens belangrijk om te benadrukken dat de genoemde speeltijden schattingen zijn en niet officieel door Rockstar Games zijn bevestigd. Hoeveel uur spelers daadwerkelijk nodig hebben, zal pas blijken wanneer de game verschijnt.