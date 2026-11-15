Microsoft wil met Project Helix de grenzen tussen console- en pc-gaming verder laten vervagen.

Toch benadrukt het bedrijf dat de volgende Xbox-console in de eerste plaats een console blijft. Het apparaat krijgt wel de mogelijkheid om pc-games af te spelen, maar moet niet worden gezien als een pc waarop je ook Xbox-games kunt spelen.

Dat verduidelijkt Jason Ronald, vicepresident van Next Generation bij Xbox, in een interview dat onderdeel is van het speciale 25 Years of Play-magazine van Microsoft. Volgens Ronald is het uitgangspunt om spelers op een eenvoudige en toegankelijke manier toegang te geven tot hun games, ongeacht het platform waarop ze spelen.

De topman benadrukt daarbij dat Project Helix nadrukkelijk als console wordt ontworpen. Spelers die meer controle willen over instellingen en prestaties, krijgen wel de mogelijkheid om dieper in de configuratie te duiken. De standaardervaring moet echter eenvoudig en direct blijven.

Xbox ziet toekomst waarin platforms samenkomen

Volgens Ronald veranderen de verwachtingen van spelers. Waar gamers zich vroeger voornamelijk identificeerden als console- of pc-gamer, verwachten spelers tegenwoordig steeds vaker dat hun ervaringen op verschillende apparaten beschikbaar zijn.

Daarbij kijkt Xbox onder meer naar Generation Alpha, die is opgegroeid met smartphones, tablets en andere apparaten met touchscreenbediening. Voor deze generatie is het volgens Ronald vanzelfsprekend dat digitale content niet aan één specifiek apparaat gebonden is.

Naast de combinatie van console- en pc-gaming wil Microsoft ook meer mogelijkheden bieden voor door spelers gemaakte content. Ronald verwacht dat de drempel om eigen ervaringen en verhalen te creëren de komende jaren verder afneemt. Spelers krijgen daardoor meer invloed op de werelden waarin ze spelen en kunnen hun creaties met anderen delen.

Wanneer verschijnt Project Helix?

Microsoft heeft nog geen officiële releasedatum voor Project Helix bekendgemaakt. Volgens geruchten verschijnt er mogelijk in 2027 een nieuwe Xbox-handheld, terwijl de volgende generatie console in 2028 zou kunnen verschijnen.

Het is nog onduidelijk hoe de uiteindelijke hardware en software precies gaan werken. Vooral de manier waarop pc-games worden aangeboden en hoe de console omgaat met verschillende gamewinkels blijft interessant.

Met Project Helix lijkt Microsoft in ieder geval een duidelijke richting te kiezen: de toegankelijkheid van een traditionele console combineren met de mogelijkheden van pc-gaming.