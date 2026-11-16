Halo: Campaign Evolved krijgt deze winter gratis Firefight-modus

De remake van de eerste Halo krijgt na release een gratis uitbreiding met Firefight. In deze coöperatieve spelmodus kunnen maximaal vier spelers het samen opnemen tegen steeds grotere golven vijanden. De update verschijnt deze winter voor Halo: Campaign Evolved.



Firefight is al jarenlang een bekende spelmodus binnen de Halo-franchise. Spelers moeten samen zien te overleven terwijl ze het opnemen tegen opeenvolgende groepen vijanden. Daarbij draait het niet alleen om goed schieten, maar ook om samenwerken en het slim inzetten van beschikbare wapens.

De nieuwe versie van Firefight wordt toegevoegd via een gratis update. Spelers kunnen de modus op verschillende nieuwe maps uitproberen en krijgen daarbij toegang tot een uitgebreid arsenaal aan wapens. Microsoft heeft nog niet bekendgemaakt welke maps precies beschikbaar worden gesteld.

Eerste speelmogelijkheid tijdens Halo Fest

Bezoekers van Xbox FanFest krijgen als eerste de kans om met de nieuwe versie van Firefight aan de slag te gaan. Ook tijdens Halo Fest, dat op 12 en 13 december in Seattle plaatsvindt, kunnen aanwezigen de spelmodus uitproberen.

Microsoft belooft tijdens dat evenement bovendien meer informatie over de gratis update te delen. Dat is onderdeel van de viering van het 25-jarig bestaan van zowel Halo als Xbox.

Halo: Campaign Evolved is een remake van de oorspronkelijke Halo: Combat Evolved. De game brengt het bekende avontuur van Master Chief terug met vernieuwde graphics, aangepaste gameplay en ondersteuning voor coöperatief spelen. De toevoeging van Firefight geeft spelers straks ook na de campagne een extra reden om terug te keren naar het Halo-universum.