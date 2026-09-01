Call of Duty: Black Ops Cold War en meer in Xbox Game Pass games september 2026

Xbox heeft laten weten welke games er in het eerste deel van september naar Xbox Game Pass zullen komen.

De volgende games zullen in het eerste deel van deze maand naar de service komen:

Shelldiver (Cloud, Console en PC) – September 1 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, XBOX Series S/x en PC) – September 3 – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Dice a Million (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld en PC) – September 4 nu ook met Game Pass Premium

Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Console en PC) – September 8 – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

The Royal Writ (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld en PC) – September 10 – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, XBOX Series S/ X en PC) – September 10

RuneScape: Dragonwilds(Cloud, XBOX Series X|S, and PC) – September 15

Op 15 september zullen ook een aantal games de service verlaten, namelijk: