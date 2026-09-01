Call of Duty: Black Ops Cold War en meer in Xbox Game Pass games september 2026

Xbox heeft laten weten welke games er in het eerste deel van september naar Xbox Game Pass zullen komen.
De volgende games zullen in het eerste deel van deze maand naar de service komen:
Shelldiver (Cloud, Console en PC) – September 1 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, XBOX Series S/x en PC) – September 3 – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Dice a Million (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld en PC) – September 4 nu ook met Game Pass Premium
Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Console en PC) – September 8 – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
The Royal Writ (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld en PC) – September 10 – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, XBOX Series S/ X en PC) – September 10
RuneScape: Dragonwilds(Cloud, XBOX Series X|S, and PC) – September 15
Op 15 september zullen ook een aantal games de service verlaten, namelijk:
- Commandos: Origins (Cloud, Console en PC)
- Cricket 24 (Cloud, Console en PC)
- Cyberpunk 2077 (Cloud en Console)
- Dead Cells (Cloud, Console en PC)
- Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Console en PC)
- Frostpunk 2 (PC)
- Mullet Madjack (Cloud, Console en PC)
- Spiritfarer (Cloud, Console en PC)
- Superliminal (Cloud, Console en PC)
- Train Sim World 5 (Cloud, Console en PC)