LEGO Harry Potter Collection verschijnt in oktober op Nintendo Switch 2

Fans van de Wizarding World kunnen binnenkort opnieuw aan de slag met Harry, Ron en Hermelien. Warner Bros. Games heeft de releasedatum van de LEGO Harry Potter Collection voor Nintendo Switch 2 bekendgemaakt. De collectie verschijnt op 16 oktober.



De verzameling bestaat uit twee eerder verschenen LEGO-games van TT Games: LEGO Harry Potter: Years 1-4 en LEGO Harry Potter: Years 5-7. Daarmee wordt het volledige verhaal van Harry Potter, van zijn eerste jaar op Zweinstein tot het eind van zijn strijd tegen Voldemort, samengebracht in één pakket.

Naast de twee games bevat de collectie ook de eerder verschenen downloadbare content. Hierdoor krijgen spelers toegang tot extra personages en andere aanvullende content uit de originele releases.

Op de Nintendo Switch 2 kunnen spelers de LEGO-versie van de Wizarding World zowel thuis als onderweg spelen. De nieuwe release krijgt daarnaast een eigen trailer waarin de Switch 2-versie en de releasedatum centraal staan.

De LEGO Harry Potter Collection verschijnt op 16 oktober 2026 voor Nintendo Switch 2. Bekijk hier de trailer!