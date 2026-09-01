No Rest for the Wicked 1.0 release uitgesteld naar maart 2027

Moon Studios heeft bevestigd dat de 1.0 release van de actie-RPG No Rest for The Wicked is uitgesteld naar maart 2027.

De game die al ruim twee jaar via Early Access speelbaar is, zal daar dus nog langer in verkrijgbaar zijn. Daar scoort het overigens grote ogen met inmiddels meer dan 1,5 miljoen verkochte exemplaren.

In een bericht op X geeft de ontwikkelaar te kennen dat ze een standaard hebben voor hun releases en daardoor geen compromis willen sluiten, ondanks dat ze een klein team zijn.

Hey everyone, we’ve been quiet for some time now but we have some important news about the 1.0 launch of No Rest for the Wicked! Check out this video from Thomas to know more – https://t.co/fMLMq8dxLC Thanks for your love and patience❤️ pic.twitter.com/WC2QBmGJ2A — No Rest for the Wicked (@wickedgame) September 1, 2026