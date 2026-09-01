Modern Warfare 4 spelers verslaan ontwikkelaars in mobiliteitsparcours

Modern Warfare 4 spelers hebben de ontwikkelaars verslagen in hun eigen mobiliteitsparcours.

De ontwikkelaars die deze parcours zeer serieus namen en hun tijden zelfs frame voor frame bekeken om nog snellere tijden neer te kunnen zetten, werden in een korte periode verslagen door de gamers.

Het mobiliteitsparcours, die onderdeel maakt van de multiplayer, werd door de ontwikkelaars gemaakt om de vernieuwde gameplaymechanieken te testen. De modus was daardoor eigenlijk nooit bedoeld om uit te komen, maar werd echter zo competitief dat de ontwikkelaars besloten om het als modus in de game te verwerken.

In een gesprek laat multiplayer technical designer Jack Hoppus weten hoe het parcours zo ver heeft kunnen komen:

Het parcours maakt deel uit van Infinity Wards bredere inspanningen om de beweging in Modern Warfare 4 vloeiender te maken, terwijl mechanisch bekwame spelers nog steeds de ruimte krijgen om het systeem te beheersen. Een van de ontwikkelaars legde uit dat het team spelers die waarde hechten aan beweging en mechanische vaardigheden de mogelijkheid wilde bieden om het systeem tot het uiterste te drijven, terwijl spelers die de voorkeur geven aan tactische vuurgevechten en het beheersen van de levels ook succesvol zouden moeten zijn.

Die balans was een van de uitdagingen bij de ontwikkeling van Modern Warfare 4, met name omdat het team de beweging krachtig wilde laten aanvoelen zonder dat het spel te arcade-achtig werd. Voor Infinity Ward lijkt het echter een positief teken te zijn dat spelers de ontwikkelaars versloegen in hun eigen uitdaging.

De ontwikkelaars ontwierpen het parcours om de beweging in Modern Warfare 4 tot het uiterste te drijven. Spelers gingen vervolgens nóg een stap verder.

Call of Duty Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch 2.