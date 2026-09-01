Konami komt morgen met Press Start Showcase

Konami heeft laten weten op 3 september met de Press Start Showcase te zullen komen. De 30 minuten durende show zal games als Silent Hill Townfall en Castlevania: Belmont’s Curse bevatten.

In de beschrijving van de YouTube-première staat: ‘Kijk naar “Konami Press Start”, onze exclusieve webshowcase met het laatste nieuws en updates over onze aankomende en reeds verkrijgbare titels, waaronder Silent Hill: Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse en Rev. NOiR.

Konami Press Start showcase announced for September 3 – 8 AM PT https://t.co/KmpcGaDan4 Highlights upcoming titles including

-Castlevania: Belmont’s Curse

-Silent Hill Townfall

-Rev. NOiR

-Project Zircon

& more Approx. 30 minutes. No news on Silent Hill remake pic.twitter.com/5G9Eb1oYW1 — Wario64 (@Wario64) September 1, 2026

Het bericht op X vermeld dat daarnaast nog meer de revue zal passeren, al geeft de uitgever te kennen dat het nog te vroeg is voor Silent Hill 1 remake en lijkt het ons ook nog niet tijd voor de reboot van Castlevania.

De show zal in ieder geval op 3 september (morgen) om 17:00 van start gaan en is live te volgen op YouTube of onze website!