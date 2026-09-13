World of Warcraft Forever aangekondigd en verschijnt in november!

Blizzard heeft eindelijk World of Warcraft Forever onthuld, waarmee ze een einde maakten aan maandenlange geruchten en hoop rondom ‘WoW Classic Plus’, de langverwachte grote game die hoog op de verlanglijstjes van veel spelers stond.

Je hoeft ook niet lang meer te wachten op de lancering van World of Warcraft Forever. De game wordt omschreven als ‘vriendelijk, vertrouwd en nieuw’, en een fraaie cinematische trailer die tijdens de openingsuitzending van BlizzCon 2026 werd getoond, zorgde voor veel enthousiasme onder de fans. De aankondiging was zelfs zo groot dat hij een aantal andere indrukwekkende aankondigingen overschaduwde, zoals die van de gedurfde terugkeer van StarCraft in een geheel nieuw format in 2030.

World of Warcraft Forever komt volgens Blizzard zo dicht mogelijk bij de originele MMORPG als je maar kunt komen. Het blijft trouw aan de basisprincipes van de game die twintig jaar geleden miljoenen spelers aantrok. Het is ook interessant om te weten dat het geen eenmalige release zal zijn, want Blizzard is van plan om na de lancering nog meer content toe te voegen.

Deze contentpijplijn omvat nieuwe zones, meer dan 1000 nieuwe quests, verbeterde PvP, meer dungeons, nieuwe beroepen en reputaties om te verzamelen, bijgewerkte graphics en zelfs een aantal flinke nieuwe raids. Er is zelfs een nieuw ras om te ontdekken en meer over te leren.

Het team legde uit dat WoW Forever een levelcap van 60 zal hebben, maar de nieuwe content die ze in petto hebben, zal geschikt zijn voor alle spelers, zelfs voor degenen die World of Warcraft voor het eerst via WoW Forever ontdekken.

Het mooie van het geheel is dat de bèta van de game al op 17 september plaats zal vinden en de volledige release op 4 november zal volgen.