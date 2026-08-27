Aanvoerketen disk drives Xbox storten in

Een nieuw rapport stelt dat de verschuiving van Xbox weg van fysieke media mogelijk een gevolg is van een krimpende toeleveringsketen voor optische drives. Dit zou komen doordat gebruikers nu steeds vaker kiezen voor hardware die alleen digitale games ondersteunt.

Eerder vandaag kondigde Xbox aan dat het programma voor het omzetten van fysieke games naar digitale licenties maandag van start gaat voor Insiders. Het programma zal in eerste instantie duizenden geschikte games van huidige en eerdere Xbox-generaties ondersteunen. Hierdoor worden de fysieke games die je bezit omgezet in digitale licenties die je ook bezit en die je kunt overdragen aan een nieuwe eigenaar als je de fysieke game verkoopt of weggeeft, vergelijkbaar met de gamekeycards van Nintendo.

Volgens een nieuw rapport van Jez Corden van Windows Central suggereren bronnen die bekend zijn met de situatie dat Microsofts aanpak van het debat tussen fysieke en digitale games wellicht minder te maken heeft met een radicale verschuiving weg van game-schijven zoals PlayStation dat deed, maar eerder met een noodzakelijke stap, aangezien de toekomst van schijfstations onzeker is.

Volgens het rapport stort de toeleveringsketen voor componenten voor schijfstations in, omdat consumenten steeds vaker kiezen voor digitale aankopen, waardoor de productielijnen zich steeds meer van deze technologie afwenden.

“Microsoft heeft zich nog niet echt in het debat gemengd, hoewel bronnen mij vertellen dat het minder om de schijven zelf gaat en meer om de schijfstations; de hele toeleveringsketen voor de componenten die nodig zijn om optische schijfstations te maken, stort in, doordat productielijnen zich steeds meer afwenden van deze technologie, omdat gebruikers actief kiezen voor volledig digitale opslag.”

Wat denken jullie? Is het een kwestie van tijd tot ook Microsoft alleen digitaal verder gaat?