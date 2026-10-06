Xbox maakt volgens Asha Sharma al stappen vooruit

Tijdens een interne bijeenkomst van Xbox heeft CEO Asha Sharma laten weten dat het bedrijf voor haar komst “een vrije val” maakte en dat inmiddels al weer groei in verschillende takken van het bedrijf wordt gemaakt.

Dit nieuws komt van Windows Central, die een transcriptie in handen kreeg van een interne Xbox-bijeenkomst die door Sharma werd georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst legde Sharma uit dat Xbox het moeilijk had vóór de recente veranderingen, met een daling van het aantal gespeelde uren op de platforms, het aantal nieuwe en actieve spelers en de totale omzet.

Volgens Sharma is de situatie nu echter aan het verbeteren. Ze beweert dat Xbox een “terugkeer naar groei” heeft ingezet op meerdere gebieden, wat ze grotendeels toeschrijft aan het nemen van “de juiste beslissingen om opnieuw in het bedrijf te investeren”.

“We nemen de juiste beslissingen om opnieuw in het bedrijf te investeren. Na een dieptepunt zijn we weer aan het groeien, meer dan twee tot drie keer zo snel als voorheen, en we verwachten dat dit doorzet.”

Sharma benadrukte ook de sterke start van Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons 2 en World of Warcraft Forever, en beweerde dat het positieve sentiment rond het Xbox-merk het afgelopen jaar met 30% is toegenomen.

Dat is zeker een opmerkelijke bewering, gezien de ingrijpende herstructurering die Xbox heeft ondergaan, met meerdere ontslagrondes en reorganisaties van studio’s in de afgelopen maanden, en naar verluidt nog meer bezuinigingen in het verschiet.

De veranderingen hebben ongetwijfeld voor een moeilijke periode voor Xbox gezorgd, maar als we Sharma’s opmerkingen mogen geloven, denkt het bedrijf dat de harde herstructurering zijn vruchten begint af te werpen. Onlangs liet Sharma ook weten dat ze blijft knokken voor het voortbestaan van het bedrijf en dat Xbox niet te koop is.