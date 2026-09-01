Capcom Spotlight aangekondigd voor Tokyo Game Show 2026

Capcom heeft bekendgemaakt dat het tijdens de Tokyo Game Show 2026 een nieuwe Capcom Spotlight-presentatie uitzendt. De presentatie vindt plaats op 16 september om 16:00 uur Nederlandse tijd en duurt ongeveer veertig minuten.



Tijdens de uitzending krijgen we een blik op verschillende games die Capcom meeneemt naar de beurs. Op de huidige line-up staan onder meer Monster Hunter Wilds Ascendance, Dragon’s Dogma II Dark Arisen, Mega Man Dual Override, PRAGMATA, Onimusha: Way of the Sword en Street Fighter 6.

De Tokyo Game Show 2026 vindt later deze maand plaats en Capcom zal naast de Spotlight ook verschillende games speelbaar maken op de beursvloer. Wat Capcom precies tijdens de veertig minuten durende presentatie laat zien, is nog niet bekendgemaakt.

De Capcom Spotlight is op 16 september om 16:00 uur Nederlandse tijd te bekijken. Meer informatie over Capcoms aanwezigheid tijdens Tokyo Game Show 2026 is te vinden op de officiële Tokyo Game Show-pagina van Capcom.