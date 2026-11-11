The Outer Worlds 2 krijgt op 2 december eerste verhaaluitbreiding Side Effects Guaranteed

Obsidian Entertainment heeft de eerste verhaaluitbreiding voor The Outer Worlds 2 aangekondigd. De DLC, genaamd Side Effects Guaranteed, verschijnt op 2 december en introduceert onder meer een nieuw gebied, extra vaardigheden, wapens en een uitgebreid verhaal. De uitbreiding vormt het eerste deel van een groter verhaal, waarvan het tweede hoofdstuk in het voorjaar van 2027 verschijnt.



In Side Effects Guaranteed ontvangt de bemanning van de Incognito een noodsignaal van een verlaten ruimteschip. Aan boord treffen ze een aantal bemanningsleden aan die in een soort cryoslaap verkeren. Al snel blijkt dat er iets goed mis is: de bemanning is tijdens een overval besmet geraakt met een onbekende stof die ervoor zorgt dat hun cellen uiteindelijk letterlijk uit elkaar vallen.

Een videoboodschap van de kapitein brengt de speler op het spoor van Gordon Hazen, een belangrijke agent van de criminele organisatie Sub Rosa. Deze groepering bestaat uit mensen die liever hun eigen weg kiezen en verschillende facties bestelen dan zich bij hen aan te sluiten. Gordon stuurt de speler naar Elysium Valley, een nieuw gebied op de planeet Eden. Daar bevindt zich een nederzetting van voormalige Protectorate-onderdanen die door hun leiders aan hun lot zijn overgelaten.

Gordon hoopt dat de bewoners een oplossing hebben voor de besmetting van zijn bemanning. Niet iedereen binnen Sub Rosa heeft echter dezelfde bedoelingen. Een andere agent, Algernon Lankester, wil de bewoners juist voor zijn eigen gewin inzetten. De speler bepaalt uiteindelijk hoe het conflict afloopt en welke gevolgen dat heeft voor zowel de bewoners als de toekomst van Sub Rosa.

Nieuw gebied en extra mogelijkheden

Naast het nieuwe verhaal introduceert de uitbreiding ook verschillende nieuwe vijanden. Zo krijgen spelers te maken met agressieve canids en zogenoemde Primal Sprats. Dat laatste zijn in feite de bekende sprats, maar dan een stuk groter en gevaarlijker.

Ook de mogelijkheden om je personage verder te ontwikkelen worden uitgebreid. De levelcap gaat omhoog van 30 naar 36, waardoor spelers extra vaardigheidspunten en drie nieuwe perks kunnen vrijspelen. In totaal worden er meer dan vijftien nieuwe perks toegevoegd.

Daarnaast introduceert Obsidian vier nieuwe Flaws. Deze eigenschappen kunnen zowel voordelen als nadelen met zich meebrengen. Zo verhoogt de Flaw ‘Lethally Tolerant’ de maximale Toxicity van je personage, maar zorgt een Toxicity Crash ervoor dat je direct sterft. Met ‘Must Have Been the Wind’ krijgt een vijand binnen een gevecht de rol van een doelwit toegewezen. Schakel je deze tegenstander uit, dan krijg je tijdelijk een bonus op je schade en bewegingssnelheid. Kies je het verkeerde doelwit of slaag je er niet in de opdracht uit te voeren, dan krijg je juist een tijdelijke straf.

Verder kunnen spelers uitkijken naar nieuwe wapens, pantsers en outfits voor de verschillende metgezellen. Ook wordt er een nieuwe Sub Rosa-radiostation toegevoegd, met twintig nieuwe nummers.

Nieuwe update brengt extra functies

De release van Side Effects Guaranteed gaat gepaard met een update voor alle spelers van The Outer Worlds 2. Een van de belangrijkste toevoegingen is de mogelijkheid om je personage opnieuw te specialiseren. Daarmee kun je eerder gemaakte keuzes in je build aanpassen.

Ook de aangepaste spelopties worden uitgebreid. Spelers kunnen voortaan zelf bepalen hoeveel vaardigheidspunten ze bij iedere level-up ontvangen. Wie liever met een bijzonder sterke Commander door Arcadia trekt, kan deze hoeveelheid flink verhogen.

Voor spelers die direct met de uitbreiding aan de slag willen, komt er bovendien een alternatieve startoptie beschikbaar. Hiermee kun je een nieuw opgeslagen spel starten aan het begin van de DLC, inclusief de mogelijkheid om je vaardigheidspunten en perks zelf in te delen.

Side Effects Guaranteed verschijnt op 2 december voor The Outer Worlds 2 en kost 14,99 dollar. De uitbreiding is ook inbegrepen bij de Premium Edition en de Premium Edition Upgrade. Het verhaal vormt het eerste deel van een groter avontuur. Het tweede deel staat gepland voor het voorjaar van 2027, waarbij de keuzes die spelers in deze uitbreiding maken invloed hebben op het vervolg.