Nightcrawler en Dracula komen naar Marvel Rivals

NetEase heeft twee nieuwe personages voor Marvel Rivals aangekondigd.

Zowel Nightcrawler als Dracula wordt binnenkort speelbaar in de populaire multiplayergame. De eerste verschijnt bij de start van seizoen 11, terwijl Dracula later aan de selectie wordt toegevoegd.

Nightcrawler, ook bekend als Kurt Wagner, maakt op 13 november zijn opwachting wanneer seizoen 11: Doomsday van start gaat. Het personage sluit zich aan bij de Strategist-klasse en maakt gebruik van zijn kenmerkende teleportatievaardigheden. Daarmee kan hij onder meer bondgenoten bereiken en hen uit gevaarlijke situaties helpen.

Zijn komst zal voor veel Marvel-fans een welkome toevoeging zijn. Nightcrawler is een van de bekendste leden van de X-Men en stond al langere tijd op het verlanglijstje van spelers.

Dracula verrast spelers in seizoen 11.5

Naast Nightcrawler heeft NetEase ook Dracula aangekondigd als nieuw speelbaar personage. De vampier wordt later toegevoegd tijdens de tussentijdse update van seizoen 11, die naar verwachting in december verschijnt.

Dracula was eerder al te zien in Marvel Rivals als eindbaas van de Blood Hunt-spelmodus. Over zijn vaardigheden en speelstijl heeft NetEase voorlopig nog weinig bekendgemaakt.

Opvallend is dat veel spelers juist hadden verwacht dat Doctor Doom aan de selectie zou worden toegevoegd. Het nieuwe seizoen draagt immers de naam Doomsday en staat in het teken van de beruchte Marvel-schurk. Voorlopig lijkt NetEase echter andere plannen te hebben.

Seizoen 11: Doomsday verschijnt op 13 november 2026 en brengt naast de nieuwe personages ook verdere ontwikkelingen in het verhaal van Marvel Rivals.