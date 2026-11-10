PlayStation annuleert Fairgames na tegenvallende testresultaten

PlayStation heeft de ontwikkeling van Fairgames officieel stopgezet.

De multiplayergame van Haven Studios werd in 2023 aangekondigd, maar heeft inmiddels definitief het veld moeten ruimen. Aanleiding zijn tegenvallende resultaten tijdens een recente test met duizenden spelers.

Dat meldt Bloomberg op basis van informatie van ingewijden en een interne e-mail aan medewerkers. Volgens de betrokken PlayStation-bestuurders Sean Decker en John Doyle verliep de technische kant van de test naar behoren. De feedback van spelers en de resultaten op het gebied van spelersbehoud bleven echter achter bij de verwachtingen.

Ook de moeilijke marktomstandigheden voor competitieve PvP-shooters speelden mee in de beslissing. Sony heeft daarom besloten de ontwikkeling van Fairgames volledig te beëindigen.

Haven Studios blijft onderdeel van PlayStation

De annulering betekent niet dat Haven Studios wordt gesloten. Sony heeft bevestigd dat er geen ontslagen vallen als gevolg van de beslissing. Medewerkers worden voortaan ingezet om andere ontwikkelstudio’s binnen PlayStation te ondersteunen.

Haven Studios werd in 2021 opgericht door Jade Raymond, die eerder betrokken was bij de ontwikkeling van onder meer Assassin’s Creed. Sony nam de Canadese studio in 2022 over. Raymond vertrok in mei 2025 bij het bedrijf.

Opnieuw een tegenslag voor Sony’s live-serviceplannen

Fairgames was bedoeld als een competitieve overvalgame waarin spelers beveiligde locaties moesten infiltreren en waardevolle buit moesten bemachtigen. De game werd in mei 2023 tijdens een PlayStation Showcase aangekondigd, maar bleef daarna lange tijd grotendeels buiten beeld.

De annulering is opnieuw een tegenvaller voor Sony’s ambities op het gebied van live-servicegames. Eerder ging het al mis met Concord, dat kort na de release offline werd gehaald. Andere aangekondigde projecten werden eveneens geschrapt.

Met het stopzetten van Fairgames lijkt Sony opnieuw kritisch te kijken naar de toekomst van zijn multiplayer- en live-serviceprojecten.