Sony heeft een grote juridische overwinning geboekt in het Verenigd Koninkrijk. Een Britse rechtbank heeft een schadeclaim van bijna 2 miljard pond tegen het bedrijf volledig afgewezen.

De rechtszaak draaide om de prijzen van digitale PlayStation-games en de vermeende machtspositie van Sony met de PlayStation Store.

De rechtszaak werd aangespannen namens ongeveer 12,2 miljoen Britse PlayStation-gebruikers. Volgens de aanklagers maakte Sony misbruik van zijn dominante positie door digitale games en aanvullende content uitsluitend via de PlayStation Store aan te bieden. Hierdoor zouden consumenten geen mogelijkheid hebben om digitale games bij concurrerende aanbieders te kopen.

De aanklagers, onder leiding van consumentenactivist Alex Neill, beweerden dat digitale games hierdoor ongeveer 20 procent duurder waren dan fysieke exemplaren. Als de zaak succesvol was geweest, hadden Britse PlayStation-gebruikers mogelijk recht gehad op een schadevergoeding. De totale claim bedroeg bijna 2 miljard pond.

Sony verdedigt de PlayStation Store

Sony ontkende de beschuldigingen en stelde dat het bedrijf jarenlang miljarden heeft geïnvesteerd in het PlayStation-platform. Volgens Sony biedt het geïntegreerde ecosysteem juist voordelen voor consumenten. Daarnaast wees het bedrijf op concurrenten zoals Microsoft en Nintendo, die vergelijkbare digitale winkelsystemen aanbieden.

De Competition Appeal Tribunal heeft de aanklacht volledig afgewezen. Volgens het tribunaal hebben de aanklagers onvoldoende aangetoond dat Sony de Britse concurrentiewetgeving heeft overtreden. Daarmee komt voorlopig een einde aan een rechtszaak die in maart van dit jaar begon.

Geen compensatie voor Britse PlayStation-spelers

Door de uitspraak ontvangen de betrokken PlayStation-gebruikers geen compensatie uit deze rechtszaak. De uitspraak betekent echter niet dat de discussie over digitale gameprijzen en het eigendom van digitale games daarmee voorbij is.

De vraag in hoeverre consumenten daadwerkelijk eigenaar zijn van hun digitale aankopen blijft namelijk een belangrijk discussiepunt binnen de game-industrie.

Nederlandse rechtszaak krijgt op 23 december een uitspraak

Hoewel de zaak in Engeland is afgehandeld, heeft Sony in Nederland nog een rechtszaak lopen met Stichting Massaschade & Consument. Daarvan zal de uitspraak op 23 december plaatsvinden.