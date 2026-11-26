Sony heeft de nieuwe PlayStation Plus games voor december bekendgemaakt.



Abonnees kunnen volgende maand aan de slag met drie verschillende games, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 en Amnesia: The Bunker. De nieuwe line-up is vanaf 1 december beschikbaar en kan tot en met 4 januari 2027 aan de bibliotheek worden toegevoegd.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

De grootste titel van deze maand is Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. In deze remake worden twee klassieke skategames opnieuw uitgebracht met verbeterde graphics, nieuwe skaters, aangepaste parken en vernieuwde uitdagingen.

Spelers kunnen opnieuw verschillende bekende locaties bezoeken, tricks uitvoeren en hun eigen skater samenstellen. Ook de Create-A-Skater- en Create-A-Park-modi zijn uitgebreid, waardoor spelers meer mogelijkheden krijgen om hun eigen skaters en skateparken te maken.

Dragon Ball Xenoverse 2

Ook Dragon Ball-fans kunnen deze maand aan de slag met Dragon Ball Xenoverse 2. In deze actiegame maken spelers hun eigen personage, waarna ze verschillende bekende locaties uit het Dragon Ball-universum kunnen bezoeken.

Tijdens het avontuur kunnen spelers trainen met bekende personages uit de serie en hun eigen vaardigheden verbeteren. Daarnaast bevat de game verschillende online mogelijkheden, waaronder Raid Battles waarin spelers samen uitdagingen aangaan.

Amnesia: The Bunker

De derde game van december is Amnesia: The Bunker. Deze survivalhorrorgame speelt zich af in een verlaten bunker tijdens de Eerste Wereldoorlog. Spelers moeten de omgeving verkennen, puzzels oplossen en proberen te overleven terwijl ze worden geconfronteerd met een onbekende dreiging.

De game onderscheidt zich door de vrijheid die spelers krijgen tijdens het verkennen. Verschillende gebeurtenissen en elementen kunnen veranderen, waardoor iedere speelsessie anders kan verlopen.

De PlayStation Plus games voor december zijn vanaf dinsdag 1 december 2026 te claimen. Abonnees hebben vervolgens tot en met maandag 4 januari 2027 om de games aan hun bibliotheek toe te voegen.