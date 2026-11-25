Yooka en Laylee keren terug met een verbeterde versie van hun tweede avontuur. Ontwikkelaar Playtonic heeft Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition aangekondigd.

De nieuwe editie verschijnt op 15 december 2026 en brengt verschillende grafische en technische verbeteringen met zich mee.

Verbeterde prestaties en graphics

De Definitive Edition krijgt onder meer verbeterde belichting, hogere kwaliteit textures en schaduwen. Ook wordt ambient occlusion verbeterd, waardoor de omgevingen meer diepte krijgen.

Op de Nintendo Switch 2 kunnen spelers rekenen op een hogere resolutie in zowel handheld- als docked-modus. Daarnaast wordt een optionele 120fps-modus toegevoegd.

De PlayStation 5-versie ondersteunt een resolutie van 4K met maximaal 120 frames per seconde. Ook pc-spelers profiteren van de verbeteringen, waaronder een nieuwe Ultra-graphicsinstelling.

Yooka and Laylee are looking better than ever! ✨ Enjoy enhanced visuals, smoother performance, two fully orchestrated soundtracks and a little something extra with Trowzer’s Top Tonic Pack DLC, all included. What a way to jump back into the adventure! — Playtonic Games & Friends – WISHLIST SUPER YL KART (@PlaytonicGames) November 25, 2026

Extra content inbegrepen

Naast de technische verbeteringen bevat de Definitive Edition ook de Trowzer’s Top Tonic Pack DLC. Daarnaast worden twee georkestreerde soundtracks toegevoegd.

Voor bezitters van de oorspronkelijke Nintendo Switch-versie is er goed nieuws: zij kunnen kosteloos upgraden naar de Switch 2-editie. Hiervoor moeten spelers wel beschikken over de oorspronkelijke game, digitaal via hetzelfde Nintendo-account of fysiek.

Een tweede avontuur geïnspireerd door klassieke platformgames

Yooka-Laylee and the Impossible Lair verscheen oorspronkelijk in 2019 en kiest voor een andere aanpak dan het eerste deel. Waar de oorspronkelijke Yooka-Laylee vooral inspiratie haalde uit klassieke 3D-platformgames zoals Banjo-Kazooie, richt Impossible Lair zich op 2,5D-platformactie.

Spelers verkennen verschillende levels en een driedimensionale overworld waarin geheimen, uitdagingen en alternatieve routes verborgen zitten. Het uiteindelijke doel is om Capital B te verslaan in de Impossible Lair.

De Definitive Edition verschijnt op 15 december 2026 voor Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en pc via Steam. Het is overigens niet de enige game van het duo waar we naar uit kunnen kijken. Ook is Super Yooka-Laylee Kart in ontwikkeling.