Team Cherry heeft aangekondigd dat het op vrijdag 27 november een speciale presentatie organiseert.

Tijdens Cherry Time! krijgen fans nieuwe informatie over Hollow Knight: Silksong en de aankomende uitbreiding Sea of Sorrow. Daarnaast belooft de ontwikkelaar verschillende andere aankondigingen.

Eindelijk meer nieuws over Sea of Sorrow

De uitbreiding Sea of Sorrow werd eind 2025 aangekondigd en staat gepland als gratis uitbreiding voor Hollow Knight: Silksong. De DLC krijgt een nautisch thema en introduceert nieuwe gebieden, bazen en gereedschappen.

Sinds de aankondiging heeft Team Cherry weinig informatie gedeeld over de uitbreiding. De ontwikkelaar liet eerder weten dat er meer details zouden volgen wanneer de release dichterbij komt.

Met de presentatie van vrijdag lijkt dat moment eindelijk aangebroken. Een releasedatum is nog niet bevestigd, maar gezien de oorspronkelijke planning voor 2026 hopen fans uiteraard op meer duidelijkheid.

Join us in 48 hours for Cherry Time! Get ready for a bunch of exciting announcements, plus an update on Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow! Premiering here: https://t.co/cYbSlADtPx https://t.co/iXm4sDcjo5 — Team Cherry (@TeamCherryGames) November 25, 2026

Meer aankondigingen tijdens Cherry Time!

Naast nieuws over Sea of Sorrow belooft Team Cherry ook verschillende andere aankondigingen. Wat de ontwikkelaar precies in petto heeft, blijft voorlopig een verrassing. Eerder liet men wel doorschemeren dat er meerdere uitbreidingen van de game in ontwikkeling zijn.

De presentatie begint op vrijdag 27 november om 16:00 uur Nederlandse tijd en wordt uitgezonden via het officiële YouTube-kanaal van Team Cherry.

Of we vrijdag eindelijk een releasedatum krijgen voor Sea of Sorrow, of dat de uitbreiding toch doorschuift naar 2027, zal moeten blijken.