Naast de eerder aangekondigde DLC, Sea of Sorrow, zijn er geruchten dat Hollow Knight: Silksong mogelijk meerdere uitbreidingen krijgt.

Mogelijk verschijnen deze nog in de loop van dit jaar.

De geruchten zijn ontstaan nadat de fysieke edities van Hollow Knight: Silksong onlangs zijn uitgebracht. In het bijbehorende boekje wordt namelijk gesproken over meerdere toekomstige contentpakketten voor de game. Hoewel dit geen officiële bevestiging is van meerdere uitbreidingen, heeft de informatie bij fans wel voor speculatie gezorgd.

De eerste gratis uitbreiding, Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow, moet dit jaar nog verschijnen. In deze DLC worden spelers opnieuw meegenomen op avontuur met Hornet, ditmaal in een door zout geteisterde oceaan. Team Cherry heeft al bevestigd dat de uitbreiding nieuwe gebieden, bazen en gereedschappen bevat. Over de precieze inhoud heeft de studio voorlopig nog weinig bekendgemaakt. Meer details worden pas kort voor de release onthuld.

Team Cherry volgt mogelijk dezelfde aanpak als Hollow Knight

Dat Hollow Knight: Silksong mogelijk meerdere gratis uitbreidingen krijgt, zou aansluiten bij de aanpak van de oorspronkelijke game. De eerste Hollow Knight kreeg namelijk vier gratis contentpakketten. Mogelijk kiest de ontwikkelaar met Silksong voor een vergelijkbare aanpak, al is het aantal toekomstige uitbreidingen nog niet officieel bevestigd.

Vooralsnog is alleen Sea of Sorrow officieel aangekondigd. Als de informatie op de fysieke edities inderdaad op meerdere uitbreidingen wijst, kunnen spelers mogelijk nog meer nieuwe content voor de game verwachten.